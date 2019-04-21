大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央氣象局發布大雨特報，今天新北市、新竹及苗栗已有大雨發生；鋒面影響，易有短時強降雨，中部及台南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今晨2時雷達回波圖顯示，波狀線性回波(LEWP)正在彰化沿海，為颮線之一類；梧棲、台中於2時至3時之間，分別量測到氣溫遽降、氣壓劇升等颮線通過的特徵，帶來強風、雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣。為48小時內第三道颮線襲台，顯現岀過去兩天大氣的不穩定度。

今天各地大多雲量偏多，有局部陣雨或雷雨；由於大氣不穩定，仍有強對流發展的機率。

明天各地大多為多雲時晴，仍有局部短暫陣雨或雷雨，以午後機率較高。今、明兩天因台灣都在鋒前暖氣團內，白天若未遇降雨、則氣溫仍偏高；今天北部氣溫大約在21至29度、中部21至30度、南部22至33度、東部21至30度。