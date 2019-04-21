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為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12聯合報 記者羅真╱即時報導

新陳代謝快慢是決定易胖或易瘦的關鍵之一。粉領族筱薇不是特別胖，就是有點肉肉的，不過她的食量並不大，她因為怕胖而將每餐的食物攝取量降低，好一陣子也不再碰油炸物、蛋糕點心或跟辦公室同事一起訂含糖飲料。不過即使用心控制食物內容與攝取量，她還是沒有變瘦，反觀公司裡吃得比自己還多的同事，卻始終能擁有纖細的好身材。筱薇不禁感嘆，「這根本是體質問題！」

中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁說，體質的確會影響易胖或易瘦，臨床上的檢查可以發現，一般而言，體態較纖瘦的人，其交感神經活性較高，反映在生理機制上可能是心跳較快、呼吸較快、血壓較高、體溫較高、新陳代謝較快等，個性比較有活力或容易焦慮緊張；體態較肥胖的人則剛好相反。因此，提升新陳代謝速率是打擊肥胖的方法之一。

有氧運動可促進全身的新陳代謝，無氧運動如重量訓練、跑步衝刺則能增加肌肉量，由於肌肉組織的代謝速度比脂肪高，因此讓肌肉比例提高，整體的代謝速度就會隨之提升。

脂肪細胞的代謝速度較慢，脂肪細胞比率越高，整體代謝情形就會較差。不過，脂肪細胞可細分白色脂肪細胞與棕色脂肪細胞。

蕭敦仁說，白色脂肪細胞分布在皮下與內臟周圍，代謝速度較慢，其功能是儲存能量；棕色脂肪細胞在嬰兒時期的比例較高，棕色脂肪細胞中的粒線體較多，能消耗過剩能量並轉換成熱能，藉此保護嬰兒維持體溫，近來有研究顯示棕色脂肪的增加可降低血糖與肥胖。不過隨著年紀增長，棕色脂肪細胞的比例就大幅下降。

如何增加成人體內棕色脂肪細胞的比率，是近年學界努力目標。蕭敦仁說，有研究者猜想，身處較寒冷地方的人，他們的身體可能會自然增加棕色脂肪細胞的量，以產生足夠熱能來維持身體的核心溫度，因此曾有一項實驗，讓受試者每次進到實驗室中保存檢體的冷凍室，每次進去約三分鐘，一段時間下來，果真發現這群受試者體內的棕色脂肪數量增加了。「依此類推，理論上，如果每天可以到三溫暖的冷水池泡上三分鐘，長期下來體內的棕色脂肪數量應會隨之提升」。

運動合併飲食對於減重的效果最佳，不過許多人在飲食上常有錯誤迷思。蕭敦仁說，許多減重者選擇不吃早餐，但下一餐可能吃得更多，因此一般建議三餐飲食均衡，早餐可相對吃得較豐盛、晚餐則攝取較低熱量。另外，每周減重以0.5公斤為原則，大約要減少攝取3500大卡的熱量，可自行換算所需的飲食與運動量。

•有效減重，可以這樣做

飲食

1.若每周減0.5公斤，每天飲食熱量應減少500大卡

2.增加蔬果攝取

3.以全穀類代替精緻澱粉

4.減少油炸、甜食、加工食品

5.飲食均衡，早餐可吃得最豐盛、晚餐攝取較低熱量

運動

1.18-39歲年輕人每周宜有150分鐘的中等強度運動

2.40-60歲中年人每周宜有300分鐘的中等強度運動

3.肥胖者的運動量宜更大，且可增加肌力訓練

註：中等強度運動即能讓呼吸心跳加快、微微流汗但不覺辛苦的運動。

資料來源／衛福部國健署

醫師指出，體質的確影響體重，體態較纖瘦的人，其交感神經活性較高，新陳代謝較快，體...
醫師指出，體質的確影響體重，體態較纖瘦的人，其交感神經活性較高，新陳代謝較快，體態較肥胖的人則剛好相反。本報資料照片
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脂肪肥胖
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