親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「不能再拖了」選不選2020？ 韓國瑜近日表態

大雨特報！吳德榮：今晨颮線襲中部以北 注意雷擊、強降雨

預防骨質疏鬆 走下坡路不如跨大步

2019-04-21 07:11聯合報 記者羅真╱即時報導

網傳走下坡路、下樓梯能增加負重作用、預防骨質疏鬆？不過醫師表示，一般不會建議民眾特地走下坡來增加骨質密度，反倒建議多多跨大步走路，每周這樣走150分鐘或以上，能有效降低骨質疏鬆的發生風險。

中華民國骨質疏鬆症學會常務理事吳至行指出，走下坡路究竟能否增強負重作用，得視坡度、走路時間等許多條件而定，但許多人膝關節不好、因病或因故平衡感較差、年紀稍長等，容易傷害膝蓋或發生跌倒危機，因此一般不會建議民眾藉由走下坡來預防骨質疏鬆。

取而代之地，一般建議多多走路，且是跨大步伐走路。吳至行說明，如此一來，腳跟先著地，受力點會傳遞力量至髖部，並增加髖部骨密度；跨大步伐走路也有助刺激股四頭肌等大塊肌肉，大塊肌肉的強化有助保護骨骼與關節。每周這樣走150分鐘或以上，能有效降低骨質疏鬆的風險。

糖尿病患者除了要養成多運動的習慣，還可增加訓練平衡性的運動，像太極拳，另也要穩定控制三高。第二型糖尿病患者如果血糖控制不佳，可能影響骨骼生理代謝、減少骨質生成，並使鈣、磷等元素隨尿液排出，讓骨骼品質下降；另外，高血糖可能影響周邊血液循環與神經反射，跌倒與骨折風險也隨之提升。

許多人雖然有走路、爬山的習慣，但長期游泳，是否也對骨質有助益？吳至行指出，游泳的確有許多好處，像強化心肺功能、體適能、使皮膚變好、延緩衰老等，但動物實驗顯示，比起長期跑步的老鼠，長期游泳對老鼠的骨頭密度似乎沒什麼幫助。因此，臨床上建議民眾多運動，且運動種類應該多樣才好。

要保有健康骨質，需要多多喝牛奶、吃鈣片來補充鈣質嗎？其實，均衡飲食就可以了，日常生活中許多常見的綠色蔬菜都是高鈣食物，像是高麗菜、花椰菜、九層塔、莧菜等；豆類食品如豆干、豆腐、豆皮含有鈣質，其中的大豆異黃酮也有助鈣質吸收；吻仔魚、小魚乾、蛤蠣等海鮮也都富含鈣質。

網傳走下坡路、下樓梯能增加負重作用、預防骨質疏鬆。但醫師表示，一般不會建議民眾特...
網傳走下坡路、下樓梯能增加負重作用、預防骨質疏鬆。但醫師表示，一般不會建議民眾特地走下坡來增加骨質密度，反倒建議多多跨大步走路。報系資料照
分享

骨質疏鬆鈣質患者
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

例外行業頻增 勞基法新制後門大開？

2019-04-21 00:20

中部以北大雨 周二放晴

2019-04-21 00:25

郵件查獲違禁品 將向寄件人求償

2019-04-21 00:07

假臉書冒名 「爭鮮」澄清 5撇步教你分辨

2019-04-20 23:39

為什麼我呼吸都會胖？ 醫師認證：體質真的有差

2019-04-21 07:12

玫瑰少年 離世19年／「讓孩子為自己的樣子驕傲」

2019-04-21 00:02

遠航降落台中疑偏出跑道 機場關閉約1小時

2019-04-20 23:57

想省旅費照過來 國內旅遊還有這項補助

2019-04-20 22:24

鄭宗龍新作「毛月亮」 聯手冰島搖滾天團反思科技文明

2019-04-20 21:44

老婆吃「原型豬心」畫面太衝擊！他嚇到上網取暖反被警告...

2019-04-20 20:00

學者建議Uber走高價位 區隔計程車市場

2019-04-20 19:20

鼻咽癌三期照射「螺旋刀」 副作用減少改善生活品質

2019-04-20 18:39

不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09

假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

弘道第9屆「不老騎士」招募40人 千里做公益

2019-04-20 12:43

天氣變化大造成血管堵塞 洗腎病人應加強保暖

2019-04-20 12:10

影／帶小孩參加媽祖遶境的後遺症？爸媽無奈：整天在家抬轎

2019-04-20 12:00

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31

台灣版小鎮漫遊 40條路線獲選出列！你都玩過了嗎？

2019-04-20 11:06

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28

疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11

蛋蛋不見了家長驚 醫生：免驚！天冷、緊張也會縮進去

2019-04-20 08:56

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45

地表最強老爸！超狂「聯絡簿簽名」網友全跪：小孩沒辦法偷簽了

2019-04-18 17:51

小孩玩躲貓貓姿勢超奇葩！家長秒懂：還要假裝找不到

2019-04-18 12:00

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:37

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:36

小時候最討厭的電視節目？八年級生怨：根本卡通終結者

2019-04-17 12:00

空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高

2019-04-17 11:09
看更多

熱門文章

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

大猩猩擺姿勢和他自拍 網友笑：這是偶像團體嗎

2019-04-20 22:41

殺破狼周運勢／天秤金錢、偏財運佳 巨蟹職場志得意滿

2019-04-21 00:00

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

貓頭鷹媽媽孵出鴨寶寶 連鳥類專家都說罕見

2019-04-20 20:21

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

大雨特報！ 吳德榮：今晨颮線襲中部以北

2019-04-21 07:18

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top