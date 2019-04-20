假臉書冒名 「爭鮮」澄清 5撇步教你分辨

2019-04-20 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



臉書近日出現假粉絲專頁，騙取民眾按讚並公開分享文章。 圖／基隆市刑大提供 分享 facebook

知名商家屢傳被冒用，推出山寨版假粉絲專頁套取民眾個資，甚至詐騙匯款，知名的「爭鮮」食品近日出現假臉書專頁，誑稱「持消費券每盤0元」，爭鮮已在官方臉書專頁緊急澄清，提醒民眾不要按讚或加入假粉絲專頁參加活動，以免受騙洩漏個資；警方也提出5大撇步，教導民眾分辨真假臉書粉絲專頁。

假臉書專頁寫著「爭鮮活動區」，歡慶爭鮮展店突破400家門市回饋客戶活動，「持消費券每盤0元」，騙取民眾按讚並公開分享文章。爭鮮17日在官方臉書專頁貼出重要公告，指近日有不肖人士成立非爭鮮官方粉絲專頁，提醒不要上當，避免個資外洩。

爭鮮已在官方臉書專頁緊急澄清，假臉書帳號非爭鮮官方粉絲專頁。圖／基隆市刑大提供 分享 facebook

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤表示，詐騙集團運用典型的優惠券詐騙，透過山寨網站和假臉書粉絲專頁，讓人誤以為真，目的是利用送禮券的手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些詐騙者發送不當連結，或累積大量好友後轉賣帳號套利。在臉書上發現各項優惠連結時，先行確認是否為官方正式臉書，勿隨便按讚加入或分享。

刑大一組提出5大撇步教導民眾分辨真假臉書專頁：1.確認粉絲團的「粉絲人數」，若人數過低就要小心。2.真正的官方網站多會有「藍色V」，雖不見得每個官方網站都有，但可為參考。3.確認貼文內容是否要你分享給幾位好友才能拿到優惠，這是很常見的詐騙個資手法。

4.點開下方其他網友留言，是否有網友已經證實此則貼文為詐騙。5.可多留意此粉絲團幾天，若為假粉絲團，會被熱心網友檢舉後消失。