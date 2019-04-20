不知自身是B型肝炎帶原者 檢查發現7公分肝腫瘤

2019-04-20 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣60歲王姓男子平日不菸不酒，但體檢時發現「胎兒蛋白」數值高於標準值，到醫院進一步檢查發現他的肝臟有顆大於7公分的腫瘤，醫師詢問病史，他不知自身是B型肝炎帶原者，病患在醫師的建議下接受第一次肝臟局部栓塞治療，讓腫瘤縮小，再搭配B型肝炎治療，目前控制穩定，胎兒蛋白指數也明顯下降，在門診定期追蹤治療。

大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師趙俊欽表示，根據衛福部統計，因肝癌死亡的患者中，約70%為B型肝炎帶原者、20%為慢性C型肝炎感染者，B、C肝炎病患有20%會進展成肝硬化，每年有3至5%會有肝癌風險，也就是所謂的肝癌三部曲「肝炎─肝硬化─肝癌」。

肝臟沒有神經，因此一般人往往不知自己是B、C肝炎帶原者，加上慢性肝炎症狀並不明顯，通常都是進展至肝硬化後產生併發症，例如食道胃靜脈曲張出血、大量腹水、肝性腦病變（肝昏迷）等症狀，才意識到嚴重性。

肝硬化發生年齡高峰在54歲以後，建議民國55年以後出生且滿45歲者，可搭配成人預防保健服務接受B、C型肝炎檢查；如為民國54年以前出生的民眾，可依成人健檢進行GOT、GPT等肝功能檢查，當發現肝功能異常時，可接受健保給付之必要的病毒肝炎檢驗，一旦確認為B、C肝炎帶原者、合乎治療計畫者，可進行病毒藥物治療。