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假日農產品物流插一腳 中華郵政啟動新服務

2019-04-20 17:41聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

為解決農民假日宅配蔬果的問題，中華郵政今天在屏東啟動假日常溫配送農產品，選擇屏東麟洛與潮州郵局先行推廣，除了擴大假日服務外，運費也超優惠，中華郵政董事長魏健宏並預告6月中起中華郵政網路商城還要主動出擊，推出農特產品館，未來要以網路搭配實體店面，以滿足消費者的需求。

今天的啟動記者會包括行政院副院長陳其邁、農委會主委陳吉仲、中華郵政董事長魏健宏等人均出席，屏東在地的農民也帶著準備宅配的農產品共同響應。

一位丁姓農民說，過去物流業者假日不送貨，確實讓農民很困擾，如今郵局假日收貨，確實方便很多，而且運費也便宜，平常她寄一件大約200多元，昨天透過郵局只要90元左右。

還有一位養蜂的陳姓農民也來寄蜂蜜，他說，過去農民多半透過民間物流業者送貨，但是物流業受周休二日影響，周六周日皆不收貨，現在郵局擴大假日服務，確實方便很多，如果運費持續優惠，就更便利了。

行政院副院長陳其邁表示，今年過年期間他正好到屏東，有農民向他反映物流業者假日不收貨，影響農產運銷，行政院長蘇貞昌對此也非常關心，於是指示農委會與交通部儘速協調解決。

經過農委會與中華郵政協調結果，目前中華郵政已選訂台東3處郵局，包括台東、東河（泰源）及太麻里郵局提供寄收農產服務；屏東則選訂潮州、麟洛兩處郵局加入假日寄送行列。

農委會主委陳吉仲表示，為縮短生產者與消費者距離，即日起中華郵政先由麟洛、潮州兩處郵局試辦，推動假日收寄農產品特惠活動，以「鮮採直送」方式推廣，讓消費者不受時間及區域限制，無論何時都可以收到來自產地直送的新鮮農特產品。

中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右...
中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右）等人均到場參加。記者翁禎霞／攝影
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中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右...
中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右）親身了解寄送流程，並聆聽農民意見。記者翁禎霞／攝影
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中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右...
中華郵政選訂屏東麟洛與潮州兩地郵局開辦假日寄收農產品服務，行政院副院長陳其邁（右）等人均到場參加。記者翁禎霞／攝影
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郵局中華郵政農民
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