親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

15.7萬人受惠！勞保年金下月調高 平均每年多領近1萬

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

突然牙痛卻因沒預約找不到診所看牙，這可能是很多人都有過的經驗。近日也一名母親臉書發文抱怨，小孩突然牙痛，她一連跑了五家牙科，竟然全部都預約額滿，也不提供現場等候的名額，櫃檯小姐甚至詢問她「可以忍一個月嗎？」，牙醫師建議，遇到這種情形，可打電話到規模較大、醫師數多的診所，較有可能容納突如其來的患者

這篇臉書發文一出引起熱烈回應，才發現許多人都有類似經驗。有定期看牙習慣的、家住大安區的林小姐，近日突然一覺醒來發現牙齦突然又腫又痛，甚至腫到講話不清楚，但找遍家附近牙科診所，最快還得等上一周，牙齦突然腫成這樣，她害怕生什麼怪病，嚇得跑急診，結果只是牙齒使用過度發炎。這次的經驗，讓她感嘆「突然牙齒有狀況的怎麼辦？」

中華民國牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷解釋，牙科診所走預約制，是因牙醫診察會加上治療時間，會比一般家醫科診所更耗時，通常洗牙要半小時，根管治療就需要約一小時，如果替臨時進來的病人看診，可能排擠到下一位患者權益；為了不擠壓下一位患者時間，快速替臨時掛號患者治療，療效也不會好。「以牙科而言，很難不採用預約制。」

謝尚廷強調，定期檢查牙齒可有效減少突然牙痛的可能性，就能盡量避免找嘸診所看牙得不好經驗。如果真的突然不舒服，建議先以打電話的方式多詢問幾間診所，尤其可以找規模較大、醫師數多的診所，這類診所較有可能容納突如其來的患者。

其實牙醫師公會並非沒聽見民眾的心聲，謝尚廷說，目前牙醫師公會全聯會正籌備開發手機軟體，當牙醫師預約沒滿，就可以將空診數上傳該APP，讓急症患者可從這個平台找醫師。另外，目前也不斷向公會成員宣導，優先處理正在疼痛的患者，因急症處理時間較短，先止痛後，深入治療可改期再做。

一名母親帶著牙痛的孩子跑了五間診所，竟然每一間都預約額滿不給看診。示意圖／ing...
一名母親帶著牙痛的孩子跑了五間診所，竟然每一間都預約額滿不給看診。示意圖／ingimage
分享

醫師患者牙醫
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31

精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42

酸痛藥布、藥膏用過量 小心腎臟負擔過大

2019-04-20 14:11

弘道第9屆「不老騎士」招募40人 千里做公益

2019-04-20 12:43

天氣變化大造成血管堵塞 洗腎病人應加強保暖

2019-04-20 12:10

影／帶小孩參加媽祖遶境的後遺症？爸媽無奈：整天在家抬轎

2019-04-20 12:00

台灣版小鎮漫遊 40條路線獲選出列！你都玩過了嗎？

2019-04-20 11:06

疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11

蛋蛋不見了家長驚 醫生：免驚！天冷、緊張也會縮進去

2019-04-20 08:56

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

非聽不可／癌症醫學講座

2019-04-20 00:31

科普好健康／造血幹細胞移植 不須完全配對

2019-04-20 00:27

達文西手術浮報案 健保署下周說明

2019-04-20 00:26

健康你我他／每天吃幾次 就刷幾次牙

2019-04-20 00:26

颮線襲西岸 雷擊暴雨強風冰雹

2019-04-20 00:09

交部成功試飛無人機 阿里山物流有解

2019-04-20 00:09

代雇駕駛自救會 周日號召萬人上凱道

2019-04-20 00:09

幫精神疾病去汙名 護理師現身說法

2019-04-19 23:49

電波拉皮、舒眠麻醉　能量超高竟讓她全臉冒葡萄般水泡　

2019-04-19 23:05

大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38

食藥署列管TOP50價高、量多用藥 未回報最高罰200萬

2019-04-19 22:27

耳垂出現斜切皺紋摺痕 恐患心血管病

2019-04-19 22:20

讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

防檢局：若輸入解放軍豬肉口糧 查獲涉走私刑責

2019-04-19 20:30

保護動物還有官做！ 故宮帶孩童穿梭古今愛動物

2019-04-19 20:28

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

華南雲系對流旺盛 新竹以南13縣市大雨特報

2019-04-19 17:41

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

「感到快樂助我抗癌」 周正一13年募836萬c.c.熱血

2019-04-19 16:15

翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 16:14

達文西手術浮報案／醫院自清期限到 結果下周說明

2019-04-19 16:11
看更多

熱門文章

電波拉皮、舒眠麻醉　能量超高竟讓她全臉冒葡萄般水泡　

2019-04-19 23:05

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05

台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

人口福利部年金通知是假的 衛福部籲勿受騙繳費

2019-04-19 19:02

大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

只有半個人高！新潟「超低天花板」的7-11　該怎麼買東西啊？

2019-04-20 13:29

人妻喜孜孜試婚紗 老公淡定：都是蚊帳跟漁網

2019-04-20 11:53

寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18

颮線襲西岸 雷擊暴雨強風冰雹

2019-04-20 00:09

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

柯文哲再嗆中央 法令卡住北市都更

2019-04-20 00:09

每日星座運勢／天蠍能體會他人感受 適合當傾聽者

2019-04-20 00:00

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

內政部回擊「卡住的是北市自己」

2019-04-20 00:07

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

代雇駕駛自救會 周日號召萬人上凱道

2019-04-20 00:09

江宏傑飛日本跑EA趴帥翻櫻花妹 夢想跟福原愛設計專屬品牌

2019-04-19 19:34

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28

自殺式單身的TOP 5星座公開 雙子永遠像個謎、天蠍常讓人誤會

2019-04-20 12:00

台北5家IG人氣甜點一次集滿 誠品南西限時快閃

2019-04-19 17:04

交部成功試飛無人機 阿里山物流有解

2019-04-20 00:09

突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42

華南雲系對流旺盛 新竹以南13縣市大雨特報

2019-04-19 17:41

屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07

喬治傑生辦趴 氣質美女高怡平凍齡挺愛牌

2019-04-19 22:13

花蓮地震災損輕 觀光業仍憂心

2019-04-20 00:09

世界閱讀日-登閱先鋒明登場 借書贈花苗或星巴克優惠

2019-04-19 17:34

【童言童語】蔡宛芳／吃壽司會…

2019-04-20 06:00

【閱讀生活】朴是炫 ／親愛的，你的開關還好嗎？

2019-04-20 06:00

米其林一星「天香樓」菜單刪一半！只保留正宗杭州菜

2019-04-20 11:22

持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31

食藥署列管TOP50價高、量多用藥 未回報最高罰200萬

2019-04-19 22:27

防檢局：若輸入解放軍豬肉口糧 查獲涉走私刑責

2019-04-19 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top