突然牙痛沒預約找嘸看診 醫師建議打電話到這問問

2019-04-20 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



突然牙痛卻因沒預約找不到診所看牙，這可能是很多人都有過的經驗。近日也一名母親臉書發文抱怨，小孩突然牙痛，她一連跑了五家牙科，竟然全部都預約額滿，也不提供現場等候的名額，櫃檯小姐甚至詢問她「可以忍一個月嗎？」，牙醫師建議，遇到這種情形，可打電話到規模較大、醫師數多的診所，較有可能容納突如其來的患者。

這篇臉書發文一出引起熱烈回應，才發現許多人都有類似經驗。有定期看牙習慣的、家住大安區的林小姐，近日突然一覺醒來發現牙齦突然又腫又痛，甚至腫到講話不清楚，但找遍家附近牙科診所，最快還得等上一周，牙齦突然腫成這樣，她害怕生什麼怪病，嚇得跑急診，結果只是牙齒使用過度發炎。這次的經驗，讓她感嘆「突然牙齒有狀況的怎麼辦？」

中華民國牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷解釋，牙科診所走預約制，是因牙醫診察會加上治療時間，會比一般家醫科診所更耗時，通常洗牙要半小時，根管治療就需要約一小時，如果替臨時進來的病人看診，可能排擠到下一位患者權益；為了不擠壓下一位患者時間，快速替臨時掛號患者治療，療效也不會好。「以牙科而言，很難不採用預約制。」

謝尚廷強調，定期檢查牙齒可有效減少突然牙痛的可能性，就能盡量避免找嘸診所看牙得不好經驗。如果真的突然不舒服，建議先以打電話的方式多詢問幾間診所，尤其可以找規模較大、醫師數多的診所，這類診所較有可能容納突如其來的患者。