精神病友的樣貌成社會烙印 「唯有理解才能剔除標籤」

2019-04-20 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



公視電視影集《我們與惡的距離》讓社會大眾從「應思聰」身上認識思覺失調症。中華民國康復之友聯盟表示，病友的樣貌並非個人的固定特質，而是複雜的社會互動後產生的烙印，「唯有理解，才能剔除標籤，還給病友身為人的尊嚴與價值」。

中華民國康復之友聯盟理事長李麗娟表示，社會大眾經常誤認為精神病友必會帶來安全威脅，而投以異樣眼光、貼上汙名標籤，殊不知這是世上最直覺、最簡單的惡。

類似的行為會讓病友感到羞辱、不被尊重，甚至可能漸漸用這些刻板印象看待自己，開始自我懷疑、自我否定，認定自己有病、不是正常人、無法承擔壓力，漸漸地影響人際關係、社交活動、工作與家庭日常生活挫敗，對未來不抱任何期待。

精神病友若將他人貼上的汙名標籤內化，進而產生行為退縮、消極不抱希望，以及伴隨而來的社交與工作挫敗。李麗娟說，「在社會汙名與自我汙名交相作用之下，『人』的模樣漸漸變成扁平、模糊的影子，精神障礙者會漸漸忘了自己也是『人』。接著，他的社會支持漸漸薄弱，資源運用也越來越不足，病友與照顧者的負荷將越來越沉重。」

李麗娟表示，每個人都很不一樣，沒有人希望自己被當成異類，社會大眾須理解精神病友只是生病了，而生病與否並非他們所能選擇。唯有多一點同理，才能剔除標籤，還給病友身為人的尊嚴與價值。