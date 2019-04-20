寶寶常瘀青別急著收驚 當心血友病作祟

2019-04-20 14:58 中央社 台北20日電



寶寶常出現不明瘀青得當心，醫師表示，血友病患者因體內缺乏特定凝血因子，容易瘀青、血流不止，過去常被誤認為是「鬼捏青」，延誤治療恐釀關節變形，影響行走能力。

響應4月17日世界血友病日，台灣血栓暨止血學會今天舉辦「2019世界血友病日活動慶祝大會」，台灣血友病之父、台灣大學醫學院名譽教授沈銘鏡受訪時表示，血友病是遺傳性的基因突變疾病，患者由於體內缺乏第8和第9凝血因子，發生率約為萬分之一。

他指出，由於突變的基因位於X染色體上，因此多數是由母方家族遺傳而來，另有約1/3是患者自身發生的突變，全台共有約1000名患者。

沈銘鏡表示，血友病患者一旦出血就容易血流不止，必須補充凝血因子減緩症狀，但早年醫療知識不普及，即便血友病患者身上出現多處瘀青，父母也常誤以為是「鬼捏青」而帶去收驚，延誤診斷與治療。

台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添指出，血友病患者早在母親肚子裡就罹病，尤其自然產的孩子經過產道時就可能造成出血，一出生頭部青一塊、紫一塊，必須從他人血液中萃取凝血因子來預防出血。

彭慶添說，早年沒有捐血機制，血友病患者只能靠親友捐血或向血牛買血，一袋250c.c的血液僅能萃取出100單位的凝血因子，但一次注射至少需要2000至3000單位，還可能感染肝炎、愛滋等疾病，因此常有孩子不慎跌倒、無法即時注射凝血因子，最後因血流不止丟命。

沈銘鏡指出，如今醫療愈來愈進步，不僅有完善捐血制度，也能利用基因工程培養出凝血因子，患者只要定期補充就能像一般人一樣生活。

沈銘鏡也提醒父母，若是孩子身上常出現不明瘀青，長牙階段一咬東西就破皮流血且血流不止，就應提高警覺；他強調，一般皮膚出血對血友病患者來說影響都不大，最怕的就是關節出血，恐引起發炎、破壞軟骨，導致關節肥厚、變形，後半生行走都會受影響，呼籲有家族史的孕婦提高警覺。