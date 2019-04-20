劇烈天氣害的 中、北部血庫只剩4天

2019-04-20 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



過去一周天氣不穩，昨天甚至有兩道颮線快速通過澎湖群島及台灣中南部，造成劇烈天氣現象。壞天氣不僅影響心情，更讓全台血庫偏低，尤其北部、中部總庫存都只有4天，血液基金會呼籲，熱血民眾可趁著今天好天氣就近至各捐血點捐血。

據血液基金會統計，目前血液庫存最不足的是台中捐血中心，總庫存只剩4.1天，A型剩下4天、B型只剩下6.2天、O型只剩下3天、AB型只剩下3.6天；人口密集、醫學中心林立的台北捐血中心總庫存也只剩4.5天，A型剩下4.6天、B型只剩下5天、O型只剩下4.1天、AB型只剩下4.9天。

新竹捐血中心總庫存也偏低4.6天，B型只剩下3.7天、A型剩3.9天、AB型只剩下5.7天、O型剩下5.3天。南部血庫存量較穩定，但仍低於7天的安全庫存量，台南及高雄捐血中心總庫存分別為6.1、6.5天。一般而言，血液安全庫存量為7至10天，目前全台平均總庫存5天，又以O型最缺剩4.6天、A型剩下4.9天、B型剩5.7天、AB型6天。

台北捐血中心組長洪英聖表示，這次血庫偏低，研判應與4月18日花蓮地震較無關連，主要還是這幾天天氣不穩定，影響民眾出門捐血意願。血液基金會企劃科科長陳雅雯也指出，每到雨天捐血量各地平均少500袋，原以為昨天好天氣可增加捐血量，不料劇烈天氣攪局。