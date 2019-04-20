寄違禁品害郵局被罰錢 預計11月起可向寄件人求償

2019-04-20 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



過去若民眾以航空郵件或海運寄送鋰電池、含化學成分、打火機等危險物品，若遭航警或海關查獲，是由中華郵政公司自行吸收罰款，不會再向寄件人求償。但交通部昨預告修正《郵件處理規則》，明訂往後民眾若不依規定寄送違禁品造成郵局損害，可向寄件人求償，預計今年11月就可上路。

先前曾有大學教授寄送包裹到離島，包裹裡放化學藥劑噴霧罐，卻只告知郵局是教學用品，包裹遭海關查獲後，導致郵局挨罰10萬元。對此，中華郵政公司發言人郭純陽表示，除非郵件包裹外觀有異狀或有滲漏汙染之虞，否則郵局窗口人員無從判別內容物，只能口頭提醒，類似情況一年約發生1到2件，通常郵局都會自行吸收。

為防範此類情況並教育民眾，交通部昨預告修正《郵件處理規則》，新增訂立「為敦促寄件人確保交寄之郵件內裝文件、物品符合規定，參考《萬國郵政公約》規定，明定郵件內裝禁寄文件、物品或不依規定交寄，致中華郵政公司受有損害者，該公司得向寄件人請求賠償，俾免危害發生」。

此外，修法也新增限時掛號若延誤，民眾可申請郵資全額補償。因過去也曾發生過郵票尚未發行，卻外流當成郵資寄送成功，《郵件處理規則》也一併明訂郵票尚未發行前，無法當郵資交付。