屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



今年屏東「第一鮪」本月15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船通報釣獲，隔天返港後，東港區漁會鑑定是活魚起勾、重量206.2公斤，確認符合標準，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，最後由台中市裕毛屋生鮮超商以每公斤8800元、總價181萬2800元標得，創下新高紀錄，也為邁入第19年的屏東黑鮪魚文化觀光季揭開序幕。

屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，隔年開辦「第一鮪」拍賣，已成為黑鮪魚季的重頭戲；東港區漁會總幹事林漢丑說，要取得「第一鮪」資格，關卡重重，必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港，今年驗證確認的第一尾黑鮪魚不但符合標準，且肉質鮮嫩肥美。

屏東「第一鮪」拍賣會今天由潘孟安擔任拍賣官，經丈量長209公分、重206.2公斤，從每公斤3000元起標，海鮮餐廳業者競相喊價，最後由來自台中市的裕毛屋生鮮超商以每公斤8800元標下，翻新去年8600元紀錄；裕毛屋總經理鄭少岳說，2012年曾以每公斤6100元標得224公斤重的第一尾，出高價是給辛苦的討海兄弟鼓勵，並回饋顧客。

「滿大豐2號」船長洪百鋐創下最短時間捕獲「第一鮪」紀錄，當場進帳百餘萬元，羨煞旁人；東港區漁會說，「第一鮪」拍賣政府有補助且是鼓勵性質，不是市場行情價。