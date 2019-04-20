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屏東「第一鮪」拍出 每公斤8800元高價讓人咋舌

2019-04-20 14:07聯合報 記者潘欣中╱即時報導

今年屏東「第一鮪」本月15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船通報釣獲，隔天返港後，東港區漁會鑑定是活魚起勾、重量206.2公斤，確認符合標準，今天上午在東港魚市場由縣長潘孟安主持拍賣，最後由台中市裕毛屋生鮮超商以每公斤8800元、總價181萬2800元標得，創下新高紀錄，也為邁入第19年的屏東黑鮪魚文化觀光季揭開序幕。

屏東縣自2001年起舉辦黑鮪魚文化觀光季，隔年開辦「第一鮪」拍賣，已成為黑鮪魚季的重頭戲；東港區漁會總幹事林漢丑說，要取得「第一鮪」資格，關卡重重，必須是台灣南部海域捕獲的活魚、重量達180公斤以上且第一個返港，今年驗證確認的第一尾黑鮪魚不但符合標準，且肉質鮮嫩肥美。

屏東「第一鮪」拍賣會今天由潘孟安擔任拍賣官，經丈量長209公分、重206.2公斤，從每公斤3000元起標，海鮮餐廳業者競相喊價，最後由來自台中市的裕毛屋生鮮超商以每公斤8800元標下，翻新去年8600元紀錄；裕毛屋總經理鄭少岳說，2012年曾以每公斤6100元標得224公斤重的第一尾，出高價是給辛苦的討海兄弟鼓勵，並回饋顧客。

「滿大豐2號」船長洪百鋐創下最短時間捕獲「第一鮪」紀錄，當場進帳百餘萬元，羨煞旁人；東港區漁會說，「第一鮪」拍賣政府有補助且是鼓勵性質，不是市場行情價。

至於今年全台「第一鮪」，已由蘇澳籍漁船金協益268號於13日在台灣近海捕獲拔得拔籌，回港鑑定確認捕獲時為活魚且重量達210.8公斤，為全台第一鮪，隨即在南方澳第3漁獲拍賣市場，以每公斤7000元、總價147萬元賣出。

今年屏東「第一鮪」本月15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船捕獲，東港區漁會鑑定是活魚...
今年屏東「第一鮪」本月15日由琉球籍「滿大豐2號」漁船捕獲，東港區漁會鑑定是活魚起勾、重量206.2公斤，縣長潘孟安（中）今早在東港魚市場擔任拍賣官。記者潘欣中／攝影
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屏東縣長潘孟安（前中左）今早主持「屏東第一鮪」拍賣，最後由台中市裕毛屋生鮮超商總...
屏東縣長潘孟安（前中左）今早主持「屏東第一鮪」拍賣，最後由台中市裕毛屋生鮮超商總經理鄭少岳（前中右）以每公斤8800元、總價181萬2800元標得，創下新高紀錄。記者潘欣中／攝影
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東港黑鮪魚潘孟安
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