弘道第9屆「不老騎士」招募40人 千里做公益

2019-04-20 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



深受長輩們歡迎與期待的「不老騎士」追夢行動，今年確定「再出發」。弘道老人福利基金會今年要舉辦第9屆不老騎士招募，宣布「不老騎士2.0版」精神是「不老騎士為愛千里」公益旅行。

「不老騎士為愛千里」預定招募40位不老騎士，包括2位公益名額，報名日期從4月16日至6月14日止，65歲以上即可報名，但需自備機車，報名後仍需透過面試確認最後錄取名單；活動將於9月28日從台中市出發，以9天時間逆時針環島一圈，10月6日回到台中市達陣，期間除將行經南迴公路、蘇花公路外，更將首度挑戰九彎十八拐的北宜公路。

弘道指出，與以往最大的不同是，今年不老騎士結合「獨居弱勢長輩餐食計畫」，報名條件之一為：「率先捐款5萬元」，希望招募更多願意以行動展現「老人幫助老人」能量，並一起為高齡議題發聲的愛心大使。

每位報名者捐助的5萬元款項，平均將可幫助42位獨居弱勢長者獲得1整個月健康而穩定的餐食服務；至於環島活動所需的經費則將透過企業支持來募集。

此外，今年也另行邀請未達65歲但願意捐款10萬元以上，且具社會地位或影響力者參與，希望透過他們號召社會共同關注、協助改變弱勢長輩的生活困境。

今年弘道特別邀請第一屆不老騎士王中天、陳映美、張弘道以「學長」、「學姐」角色，鼓勵、期許未來的不老騎士們持續發揚「為愛千里」的公益精神。

高齡95歲，寫著一手好書法的的王中天，寫下「不老騎士為愛千里」8個大字，並傳送給第9屆的首位報名者李水順，象徵不老騎士精神再升級。