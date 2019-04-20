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天氣變化大造成血管堵塞 洗腎病人應加強保暖

2019-04-20 12:10聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名洗腎8年多的張小姐，本身患有糖尿病，洗腎瘻管功能不太好，每到冬天、或天氣寒冷，就會造成瘻管栓塞，近日因天氣忽冷忽熱，又再度造成瘻管「停掉」，十分痛苦，只好開刀解決，院方呼籲，洗腎病人應做好保暖工作，避免血管過度收縮而造成血管栓塞。

衛生福利部桃園醫院血液透析室護理師王侶懿指出，血管栓塞也就是俗稱的「停掉」，大部分須經由開刀或是血管擴張術清除，前兆可由自我觸摸震顫感變小或消失，聽診瘻管咻咻聲變小或消失，只有微弱的脈動，這些徵狀皆表示瘻管可能要停掉，應立即熱敷，並做手部握球運動，假使做了初步處理後仍無改善，需即通知洗腎室並到院處理，以免洗腎延誤造成身體不適。

王侶懿表示，近來天氣寒冷，若沒有做好保暖，可能影響血管收縮，瘻管處血液循環慢可能造成血管栓塞。所以平時就須做好保暖及正確的血管自我監測，如天氣寒冷，洗腎當天可多加利用手套或袖套保暖，兩者皆方便穿脫，或手握暖暖包，平時則可穿長袖。

王侶懿提醒，洗腎瘻管被譽為洗腎病人的「第二生命」，如何保養是一門大學問，不僅護理人員有監測的責任，腎友也需自我保養，讓瘻管不僅能用的好也能用的久，所幸張小姐經由醫護人員的衛教及鼓勵下，已經可做好瘻管處的保養，使得洗腎品質提升。

桃園市一名洗腎8年多的張小姐，本身患有糖尿病，洗腎瘻管功能不太好，每到冬天、或天...
桃園市一名洗腎8年多的張小姐，本身患有糖尿病，洗腎瘻管功能不太好，每到冬天、或天氣寒冷，就會造成瘻管栓塞，在醫護人員衛教下，張小姐加強保暖，避免天氣影響血管過度收縮造成血管栓塞。記者許政榆／翻攝
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洗腎保暖
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