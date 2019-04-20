天氣變化大造成血管堵塞 洗腎病人應加強保暖

2019-04-20 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名洗腎8年多的張小姐，本身患有糖尿病，洗腎瘻管功能不太好，每到冬天、或天氣寒冷，就會造成瘻管栓塞，近日因天氣忽冷忽熱，又再度造成瘻管「停掉」，十分痛苦，只好開刀解決，院方呼籲，洗腎病人應做好保暖工作，避免血管過度收縮而造成血管栓塞。

衛生福利部桃園醫院血液透析室護理師王侶懿指出，血管栓塞也就是俗稱的「停掉」，大部分須經由開刀或是血管擴張術清除，前兆可由自我觸摸震顫感變小或消失，聽診瘻管咻咻聲變小或消失，只有微弱的脈動，這些徵狀皆表示瘻管可能要停掉，應立即熱敷，並做手部握球運動，假使做了初步處理後仍無改善，需即通知洗腎室並到院處理，以免洗腎延誤造成身體不適。

王侶懿表示，近來天氣寒冷，若沒有做好保暖，可能影響血管收縮，瘻管處血液循環慢可能造成血管栓塞。所以平時就須做好保暖及正確的血管自我監測，如天氣寒冷，洗腎當天可多加利用手套或袖套保暖，兩者皆方便穿脫，或手握暖暖包，平時則可穿長袖。