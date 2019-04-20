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痛起來要人命！老婦長「皮蛇」 夜夜難入睡

2019-04-20 12:05聯合報 記者余采瀅╱即時報導

86歲錢姓老婦頭痛持續好幾天，甚至從左側肩頸一直到背部多處出現皮疹，還帶點膿液，晚上更是又痛又熱難以入睡，症狀持續3、4天，終於受不了到醫院就醫，經醫師確診為帶狀疱疹，又俗稱「皮蛇」。

大甲李綜合醫院家醫科醫師李順安表示，其實「皮蛇」就是水痘，帶狀疱疹病毒再活化的表現；人體感染水痘後，病毒不會從人體消失，會潛藏在背根神經節或腦感覺神經節中，當身體免疫力薄弱時，即可能再發作。

李順安說，帶狀疱疹好發於氣候變化大的冬季初及春季，老人與1歲以下幼兒或免疫缺陷者為高風險族群，但也常有作息不正常、熬夜或生活壓力大的人得到帶狀疱疹。發病初期可能出現全身倦怠、疼痛、紅疹等症狀。

李順安強調，帶狀疱疹容易出現胸部、腰及腹部等身體軀幹部位，病毒會沿著神經分布蔓延，若長在臉上及眼睛周圍，可能會造成顏面神經麻痺、聽力受損或結膜炎、角膜炎甚至失明。因此，帶狀皰疹若長在特殊部位，像是耳內可能會影響聽力，肛門處可能會失禁，建議若是有此病症，應立即就醫治療，以免衍生出更嚴重的後遺症。

李順安建議，50歲以上未曾接種過帶狀疱疹疫苗的民眾，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，可尋求醫師評估後自費接種疫苗，可提高帶狀疱疹病毒特異性免疫力，並預防成人的帶狀疱疹及其併發症。

大甲李綜合醫院家醫科醫師李順安解釋，「皮蛇」就是水痘，人體感染水痘後，病毒不會從...
大甲李綜合醫院家醫科醫師李順安解釋，「皮蛇」就是水痘，人體感染水痘後，病毒不會從人體消失，會潛藏在背根神經節或腦感覺神經節中，當身體免疫力薄弱時，即可能再發作。圖／大甲李綜合醫院提供
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醫師疫苗頭痛
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