台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃

2019-04-20 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東縣延平鄉鸞山部落一處梅樹園區裡，有一棵生長25年的鳳凰樹，特別的是樹幹間竟有一張鐵椅子，近距離仔細一看，才發現鐵椅子已被樹幹給吞噬掉，椅腳還貫穿樹幹，讓民眾看了直呼不可思議。樹主胡新榮開玩笑表示，「打算繼續餵牠吃椅子」。

「真的ㄋㄟ！椅子被樹給吃了！」民眾看到樹幹上的鐵椅子，都不敢相信自己的眼睛，紛紛發出驚呼聲！原來椅子已經被樹幹給吞噬掉，有人第一次看到這樣的奇景感到不可思議，也有人不得不讚嘆大自然無奇不有的力量，令人嘆為觀止。

胡新榮表示，25年前朋友送一棵鳳凰樹，他就種在自己的梅樹園裡，原本在樹旁養了一隻小狗，他擔心狗狗曝曬，就放了一個鐵椅子張開來遮蔽陽光，時間久了，也忘了把椅子收起來，沒想到最後鳳凰樹長大了，也把這張鐵椅給吃了，而且愈吃愈高、愈吃愈深，乾脆取名「吃椅子的樹」。

「就是吃了鐵椅才不開花。」胡新榮開玩笑說，這棵樹就像長了嘴巴，從四面八方把鐵椅吃下去，就算已經鋸斷樹幹，還是繼續吃，還吃的肥肥，想說牠這麼愛吃鐵，打算繼續餵牠吃鐵椅。