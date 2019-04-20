台東出現「吃椅子的樹」 樹主：還想餵牠繼續吃
台東縣延平鄉鸞山部落一處梅樹園區裡，有一棵生長25年的鳳凰樹，特別的是樹幹間竟有一張鐵椅子，近距離仔細一看，才發現鐵椅子已被樹幹給吞噬掉，椅腳還貫穿樹幹，讓民眾看了直呼不可思議。樹主胡新榮開玩笑表示，「打算繼續餵牠吃椅子」。
「真的ㄋㄟ！椅子被樹給吃了！」民眾看到樹幹上的鐵椅子，都不敢相信自己的眼睛，紛紛發出驚呼聲！原來椅子已經被樹幹給吞噬掉，有人第一次看到這樣的奇景感到不可思議，也有人不得不讚嘆大自然無奇不有的力量，令人嘆為觀止。
胡新榮表示，25年前朋友送一棵鳳凰樹，他就種在自己的梅樹園裡，原本在樹旁養了一隻小狗，他擔心狗狗曝曬，就放了一個鐵椅子張開來遮蔽陽光，時間久了，也忘了把椅子收起來，沒想到最後鳳凰樹長大了，也把這張鐵椅給吃了，而且愈吃愈高、愈吃愈深，乾脆取名「吃椅子的樹」。
「就是吃了鐵椅才不開花。」胡新榮開玩笑說，這棵樹就像長了嘴巴，從四面八方把鐵椅吃下去，就算已經鋸斷樹幹，還是繼續吃，還吃的肥肥，想說牠這麼愛吃鐵，打算繼續餵牠吃鐵椅。
林木專家表示，樹木包覆物體是很正常的現象，尤其樹木在成長過程中，只要物體長期固定在樹幹上，就會慢慢被包覆起來，像是紅葉國小早期棒球隊訓練打擊，就把輪胎綁在欖仁樹幹上，經過幾十年的時間，輪胎幾乎被包覆起來，像是被吃掉一樣。
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