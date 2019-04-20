持消費券每盤0元？爭鮮澄清「攏係假」 警教5招辨真假

2019-04-20 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



爭鮮已在官方臉書專頁緊急澄清，假臉書帳號非爭鮮官方粉絲專頁，提醒民眾不要按讚或加入假粉絲專頁參加活動，以免受騙上當洩漏個資。圖／基隆市刑大提供 分享 facebook 基隆市刑警大隊今天指出，詐騙手法層出不窮，「爭鮮」近日出現詐騙假臉書專頁「爭鮮活動區」，以歡慶爭鮮展店突破400家門市回饋客戶活動，「持消費券每盤0元」，騙取民眾按讚並公開分享文章，套取個資。

爭鮮已在官方臉書專頁緊急澄清，假臉書帳號非爭鮮官方粉絲專頁，提醒民眾不要按讚或加入假粉絲專頁參加活動，以免受騙上當洩漏個資。警方也提出五大撇步，教導民眾分辨真假臉書粉絲專頁。

爭鮮17日在官方臉書專頁貼出「重要公告」，指近日有不肖人士成立「非爭鮮官方粉絲專頁」，誤導民眾按讚加入臉書粉絲專頁，提醒您勿上當，避免個資外洩。造成您的不便，敬請見諒。

基隆市刑大副大隊長沈瑞坤今天表示，警方分析該臉書詐騙手法，發現詐騙集團運用典型的優惠券詐騙，透過山寨網站和假臉書粉絲專頁，讓人誤以為真，目的是利用送禮券的手段吸引大量用戶加入，未來將有可能被這些詐騙者發送不當連結，或累積大量好友後轉賣帳號套利。

警方呼籲，在臉書上發現各項優惠連結時，先行確認是否為官方正式臉書，勿隨便按讚加入或分享，警方提供幾項檢驗方式給民眾參考，多一分留意少一分機會受騙。