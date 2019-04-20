台灣版小鎮漫遊 40條路線獲選出列！你都玩過了嗎？

2019-04-20 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



交通部觀光局今年推廣「小鎮漫遊年」品牌，並委託中華民國品質保障協會承辦「2019年台灣小鎮漫遊趣優質遊程選拔」，分別有國民旅遊及國際來台兩大類，針對全台的北、中、南、花東、鐵道、原鄉、離島7大組別進行評選，最後從160條遊程中選出40條優質行程，成為年度小鎮旅遊代表。

台灣有多好玩？北部可到台北大稻埕換上旗袍，漫步在古色古香的街道，愜意品茶；或到到基隆廟口夜市大啖道地美食。來到中部，不妨造訪苗栗苑裡，走進金良與磚廠的時光隧道，到南投集集支線來場走站集章的鐵道之旅。南部可走訪高雄美濃彩繪雨傘，或到台南青寮老街感受「國際花園城市」的魅力。東部則有花蓮鳳林的客家菸樓、台東阿美族的漁撈文化。

即使過海到離島，也可以走入如夢似幻馬祖藍眼淚，或是到澎湖湖飽覽絕美海景，DIY炸棗也是不錯的選擇。