計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



計程車業者不滿Uber影響生計多次上街抗議，今年2月蔡總統與業者見面時允諾給予汰舊換新補助，最高35萬元，目標5月上路。不過，這次不再一次性發放，交通部研擬改兩階段，先發七成補助款，半年後確定駕駛沒有重大違規、上滿教育訓練課程，才發剩下的三成餘款，盼能確保服務品質提升。

過去計程車汰舊換新補助款是一次性發放。交通部路政司長陳文瑞證實，內部正研議分兩階段發放，主要是希望計程車駕駛領到補助款後，也能提供一定服務品質。不過案子還在行政程序當中，尚未正式定案，本月將公布執行要點。

蔡總統2月拍板推動計程車汰舊換新補助措施，開放車齡8年以上的計程車申請，購買新燃油計程車補助15萬元、油電混合車補助25萬元、電動車補助35萬元，等於愈環保的車型補助愈多。根據交通部今年最新統計，車齡8年以上的計程車約有3萬1200輛，預計最快5月開放申請。

交通部正在訂定補助執行要點，官員表示，半年後確認符合優良駕駛員條件，才可領剩下的三成補助。比如購買燃油車可補助15萬元，申請時只能先領10萬5000元；之後半年必須沒有違規計點、吊扣吊銷駕照、或被乘客申訴證明屬實等重大不良紀錄，還要上滿公路總局開設的教育訓練課程，由交通部認定確實有提升服務品質，才可領完剩下三成的4萬5000元補助款。