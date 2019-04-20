親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
花蓮6.1強震
震出建物安全
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

無成績門檻 蘇貞昌宣布農漁子女獎助學金增加3成

陸網民問自家航母怎掛日本國旗？ 專家趕緊跳出來澄清

計程車汰舊補助擬先發七成 優良駕駛當半年再領三成

2019-04-20 10:28聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

計程車業者不滿Uber影響生計多次上街抗議，今年2月蔡總統與業者見面時允諾給予汰舊換新補助，最高35萬元，目標5月上路。不過，這次不再一次性發放，交通部研擬改兩階段，先發七成補助款，半年後確定駕駛沒有重大違規、上滿教育訓練課程，才發剩下的三成餘款，盼能確保服務品質提升。

過去計程車汰舊換新補助款是一次性發放。交通部路政司長陳文瑞證實，內部正研議分兩階段發放，主要是希望計程車駕駛領到補助款後，也能提供一定服務品質。不過案子還在行政程序當中，尚未正式定案，本月將公布執行要點。

蔡總統2月拍板推動計程車汰舊換新補助措施，開放車齡8年以上的計程車申請，購買新燃油計程車補助15萬元、油電混合車補助25萬元、電動車補助35萬元，等於愈環保的車型補助愈多。根據交通部今年最新統計，車齡8年以上的計程車約有3萬1200輛，預計最快5月開放申請。

交通部正在訂定補助執行要點，官員表示，半年後確認符合優良駕駛員條件，才可領剩下的三成補助。比如購買燃油車可補助15萬元，申請時只能先領10萬5000元；之後半年必須沒有違規計點、吊扣吊銷駕照、或被乘客申訴證明屬實等重大不良紀錄，還要上滿公路總局開設的教育訓練課程，由交通部認定確實有提升服務品質，才可領完剩下三成的4萬5000元補助款。

2012年交通部也曾推出計程車汰舊換新補助，當時針對車齡14年以上的老舊計程車，但只要先上過教育訓練課程，就可一次請領全額補助款，沒有後續的監督考核機制。官員說，盼透過兩階段發放補助款，讓計程車駕駛在開新車的同時提升服務品質，改善計程車營運環境，也能讓乘客更有感。

交通部預計5月推出計程車汰舊換新補助方案。本報資料照片
交通部預計5月推出計程車汰舊換新補助方案。本報資料照片
分享

計程車駕照蔡英文
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11

蛋蛋不見了家長驚 醫生：免驚！天冷、緊張也會縮進去

2019-04-20 08:56

「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17

颮線襲西岸 雷擊暴雨強風冰雹

2019-04-20 00:09

非聽不可／癌症醫學講座

2019-04-20 00:31

科普好健康／造血幹細胞移植 不須完全配對

2019-04-20 00:27

達文西手術浮報案 健保署下周說明

2019-04-20 00:26

健康你我他／每天吃幾次 就刷幾次牙

2019-04-20 00:26

交部成功試飛無人機 阿里山物流有解

2019-04-20 00:09

代雇駕駛自救會 周日號召萬人上凱道

2019-04-20 00:09

幫精神疾病去汙名 護理師現身說法

2019-04-19 23:49

電波拉皮、舒眠麻醉　能量超高竟讓她全臉冒葡萄般水泡　

2019-04-19 23:05

大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38

食藥署列管TOP50價高、量多用藥 未回報最高罰200萬

2019-04-19 22:27

耳垂出現斜切皺紋摺痕 恐患心血管病

2019-04-19 22:20

讓嗯嗯順暢的益生菌百百種！到底該怎麼挑怎麼吃？

2019-04-19 21:45

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

防檢局：若輸入解放軍豬肉口糧 查獲涉走私刑責

2019-04-19 20:30

保護動物還有官做！ 故宮帶孩童穿梭古今愛動物

2019-04-19 20:28

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

華南雲系對流旺盛 新竹以南13縣市大雨特報

2019-04-19 17:41

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

「感到快樂助我抗癌」 周正一13年募836萬c.c.熱血

2019-04-19 16:15

翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 16:14

達文西手術浮報案／醫院自清期限到 結果下周說明

2019-04-19 16:11

影／颮線接近雲嘉南！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 16:02

春遊補助啟動 雲林18到40歲入住北港再加碼補助一次

2019-04-19 15:44

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

颮線接近台灣西部海岸 網友全紀錄

2019-04-19 15:37

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

陽明大學發現先天免疫檢查點 自體免疫疾病治療曙光

2019-04-19 14:30

免疫療法給付 醫師：標準太嚴 不符合現實需求

2019-04-19 14:26

健保署：若免疫療法有效 明年爭取更多預算

2019-04-19 14:23

無人機飛阿里山送血清 今天測試喊卡

2019-04-19 14:22

免疫療法今年給付800人 那...第801人怎辦？

2019-04-19 14:20

捐血後手臂瘀血怎麼辦？ 冰敷、熱敷順序很重要

2019-04-19 14:17
看更多

熱門文章

颮線接近雲嘉南地區！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 14:44

首爾必吃美食「新村站著吃烤肉」要來啦！ 插旗台北信義區

2019-04-19 15:00

耳垂有斜切的皺紋摺痕 醫師：當心已患心血管病

2019-04-19 11:16

愛貓走失62天 寵物溝通師一句話讓她不死心終於尋回

2019-04-19 11:34

不懂避嫌？老公剝蝦給妻 朋友女友竟遞碗「我也要」

2019-04-19 13:34

真的不需認老！80歲夫妻拍婚紗照 網驚也太美

2019-04-19 21:27

傻眼！前一天成功申請到宿舍 隔天發生地震像廢墟

2019-04-19 14:39

高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43

台北市懸日預報來了 4月底到5月初到這看夕陽

2019-04-19 10:37

被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05

大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38

先建北向匝環道！國1增設中豐交流道案將規畫動工

2019-04-19 18:40

影／無人機送血清10分鐘速抵 交通部阿里山測試成功

2019-04-19 10:45

母遇強震從沙發上跳起 雙手抱起2幼兒肉身護子

2019-04-19 15:58

不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28

吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52

電波拉皮、舒眠麻醉　能量超高竟讓她全臉冒葡萄般水泡　

2019-04-19 23:05

18歲老狗睡夢中「離世」下葬後竟從土推中爬出奇蹟復活

2019-04-19 14:58

影／大象版「無差別攻擊」 只因飼育員喝茫忘記放飯

2019-04-19 20:38

颮線入南台 當心大雨

2019-04-19 14:33

北市增1例德國麻疹境外移入 接觸至少250人

2019-04-19 20:23

「老天爺不幫忙！」 旅宿業者憂強震又挫花蓮觀光

2019-04-19 10:56

今天艷陽高照突然天黑一半 氣象局：「颮線」出現

2019-04-19 16:51

每日星座運勢／天蠍能體會他人感受 適合當傾聽者

2019-04-20 00:00

籲放寬豬肉管制挨罵 陳玉珍：給金門人吃一碗粥的空間

2019-04-19 21:24

颮線襲西岸 雷擊暴雨強風冰雹

2019-04-20 00:09

人口福利部年金通知是假的 衛福部籲勿受騙繳費

2019-04-19 19:02

星巴克請你免費喝100杯飲料！完成5種指定任務 當場刮立即送

2019-04-19 16:44

地震再掀危老話題 柯文哲：等中央行政命令 都更全停擺

2019-04-19 14:12

代雇駕駛自救會 周日號召萬人上凱道

2019-04-20 00:09

哪些生肖談感情 會被第一印象深深影響？

2019-04-19 23:00

江宏傑飛日本跑EA趴帥翻櫻花妹 夢想跟福原愛設計專屬品牌

2019-04-19 19:34

福隆沙雕季登場 今年要穿越小鎮尋找失落古文明

2019-04-19 12:19

懷孕容易忘東忘西 她因一件小事被主管逼辭職

2019-04-19 16:34

回應柯P 花敬群：危老重建中央法規早就實施

2019-04-19 15:06

柯文哲再嗆中央 法令卡住北市都更

2019-04-20 00:09

颮線接近台灣西部海岸 網友全紀錄

2019-04-19 15:37

影／颮線接近雲嘉南！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 16:02

春遊補助啟動 雲林18到40歲入住北港再加碼補助一次

2019-04-19 15:44

交部成功試飛無人機 阿里山物流有解

2019-04-20 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top