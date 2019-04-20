疲勞難睡、呼吸不順 就醫才知鼻過敏

2019-04-20 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



春季易誘發鼻過敏，不過有些人未必知道自己屬於過敏體質，長期與輕微的鼻過敏症狀相伴，影響生活品質而不自知。醫師指出，若出現熊貓眼、覺得呼吸不順暢、睡眠品質下降、注意力不集中、疲勞沒精神，就要當心自己有過敏性鼻炎，並且盡快治療了。

台灣兒科醫學會常務理事林應然說，過敏，顧名思義就是過度敏感。在接觸同樣且等量的過敏原時，有的人好好的，有的人卻有嚴重的反應，因此一般會說過敏源於先天體質。

不過，有的人並不知道自己屬於過敏體質。一名粉領族經常覺得難專注、無精打采、睡眠品質不算太好，她總以為是工作壓力大、吃得不夠營養或是床墊枕頭材質不佳。直到最近感到呼吸不順暢，好像有些缺氧、一陣子就需要吸一大口氣，看過醫生才知道，原來自己平時的症狀，加上臉上的熊貓眼與看起來老態的下眼瞼細紋，可能都是過敏造成的。

過敏性體質其實有端倪可循。林應然說，舉例而言，過敏性鼻炎的患者經常有黑眼圈，這是因為鼻腔內發炎腫脹釀阻塞，造成靜脈回流不良，深色的血液囤積在眼周才釀成熊貓眼；過敏誘發的眼睛癢，可能使人常揉眼，連帶造成下眼瞼下方出現數條由內向外散開的細紋，這被稱作「丹尼爾氏線」；類似地，鼻子癢的患者可能常搓鼻子，而造成鼻部出現橫紋。

若發現這些蛛絲馬跡，同時又發現自己眼睛鼻子易癢、呼吸不順暢、注意力不集中、睡眠品質不佳或者人總是疲勞倦怠，就要想想是否可能是過敏性鼻炎，並視情況考慮就醫治療。「不過，未選擇就醫的民眾也別自行購買市售的鼻黏膜收縮劑，雖然產品宣稱一噴就通暢，但如此強迫鼻黏膜收縮，長期下來會對這個藥物漸漸不敏感，同時會發生不噴就腫脹得更厲害的副作用」。