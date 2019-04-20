蛋蛋不見了家長驚 醫生：免驚！天冷、緊張也會縮進去

2019-04-20 08:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市一名5歲小弟弟，近日到仁愛區衛生所接受發展篩檢時，醫師發現左側睪丸怎麼摸也不摸不到，家長大驚。最後請小朋友身體放鬆後才勉強摸到，醫師郭維德解釋，小弟弟的情況只是「伸縮性睪丸」，不是隱睪症，絕大部分不需開刀治療也不影響生育能力，家長才鬆了一口氣。

仁愛區衛生所醫生郭維德今天指出，正常新生兒中約有5-10%的睪丸，出生時沒有在陰囊內，但是大部分在出生數月後就會自己下降到陰囊。有2%的小孩睪丸持續在高位而沒有下降，這種情況稱為「隱睪症」。

郭維德說，隱睪症若未接受手術治療，將來不孕症的機會將大幅增加，此外也會增加睪丸癌風險，為常人40倍以上機率。目前學界建議，出生時發現隱睪者，在1歲前仍有三分之一的機會，睪丸可降至定位。但2歲以後極少下降歸位，因此目前開刀的建議年齡在1歲以後未滿2歲以前。

郭維德表示，而另一種容易引發家長焦慮，誤以為是隱睪症的「伸縮性睪丸」則是良性現象，也就是這名5歲小弟弟的狀況，一般是因為天氣冷或小朋友接受檢查時過於緊張，造成提睪肌將睪丸拉到高位，以至於陰囊摸不到睪丸，家長別太緊張。