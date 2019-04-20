「穀雨」回溫濕氣重 中醫建議多吃菠菜、絲瓜、山藥湯

2019-04-20 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



今天（20日）是廿節氣中的「榖雨」，氣候開始變暖，環境中濕氣也加重。中醫師提醒，體質偏寒的民眾可能出現皮膚、鼻子過敏、關節疼痛等症狀，建議多吃菠菜、冬瓜、絲瓜等當季蔬菜外，也可喝山藥湯來增強體質，麻辣鍋等燥熱料理最好少吃。

中醫師公會全聯會副秘書長彭溫雅表示，「穀雨」是24節氣中的第六個節氣，是春天的最後一個節氣，代表寒潮天氣將結束，準備迎接夏季。不過，其實從第五個節氣清明起，氣溫就逐漸回升，這時田中的秧苗初插、作物新種，最需要雨水的滋潤，而穀雨處於春夏交接之際，梅雨季雨水開始變多，連帶環境中的濕氣會變重，人體也容易受到濕邪入侵。

彭溫雅說，民眾體內若過多濕氣累積，加上體質本身就偏寒，就易產生皮膚、鼻子過敏等疾病，晨間起床時，可能會出現肩頸痛、下肢痠痛、關節難伸展等症狀。

而在榖雨的食補養生上，彭溫雅建議採「保健脾胃」原則，就中醫角度而言，近夏季較燥，可多吃菠菜、冬瓜、絲瓜、小黃瓜等性質偏涼的當季蔬菜外，也可多吃薏仁，有助濕氣排出；此外，喜歡燉湯的民眾，亦可熬煮山藥湯，或湯裡添加瘦肉，山藥有保健脾胃的功效，來增強體質，