吳德榮：今仍應防劇烈天氣 下周二後天氣較穩定

2019-04-20 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



昨天兩道颮線快速通過澎湖群島及台灣中南部，造成劇烈天氣現象，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天大氣不穩定，仍要提防中、小尺度對流系統發生。

吳德榮表示，颮線是中、小尺度天氣系統占比最多的一項，常出現在春末及梅雨季在非常不穩定的大氣，其「弓狀回波」（Bow echo）除強陣風外，也伴隨密集的雷擊、瞬間大雨，甚至下冰雹，皆為氣象上所定義的劇烈天氣（severe weather）。

他說，今天各地仍有局部陣雨或雷雨，但中、小尺度對流系統可提前預報的時間並不長，要特別注意中央氣象局發布的即時訊息或特報防範。此外，因台灣都在鋒前暖氣團內，金、馬易有平流霧，影響能見度。氣象局今天清晨對金門、馬祖發布濃霧特報，4時50分時金門有濃霧發生，能見度不足100公尺。

吳德榮表示，明天至下周一天氣略好轉，大多為多雲時晴，但大氣仍不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨發生，午後的機率較其他時段略高。下周二至四大多為晴午後多雲，白天暖熱，高溫皆在32至35度；大氣不穩定度下降，午後僅山區有局部短暫雷陣雨發展的機率。

氣象局指出，今天由於有鋒面在台灣北部海面形成，台灣附近水氣多，各地仍有局部短暫陣雨或雷雨。雖然上半天的降雨較不明顯，不過午後在各地山區仍有對流雲系發展起來的機率，並隨風向往東半部擴展。預計傍晚過後有另一波水氣移入，到時中部以北平地的降雨機率會再度增加。