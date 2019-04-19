大雨襲來！今晚到明天 嘉義以南、南投、澎湖注意

2019-04-19 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中央氣象局在晚間10點10分發布大雨特報，指因對流雲系發展旺盛，容易有短時間的強降雨，今天（19日）晚上到明天，在嘉義以南、南投及澎湖地區，將發生局部大雨，提醒民眾注意雷擊及強陣風。