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食藥署列管TOP50價高、量多用藥 未回報最高罰200萬

2019-04-19 22:27聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

看準國內高血脂患者多，且健保給付價格高，106年國內爆發首起冠脂妥偽藥事件，經調查為藥局世家出身的藥商潘姓男子所為，目前檢方起訴求刑，官司訴訟仍在進行中。為防堵冠脂妥事件再現，食藥署106年7月起列管國內「使用量大」、「健保價高」的前50項藥品，並要求藥商、經銷商，每個月10日必須如實通報銷售量，違者最高可開罰200萬元。

擔心冠脂妥偽藥事件再次發生，藥商在批發藥品時，從中調包藥品，使偽藥流入藥局，使患者誤用到偽藥，食藥署藥品組簡任技正陳可欣表示，從106年7月起，已經建置「藥品追溯或追蹤資訊」，當時要求健保給付費用高且使用量大的前50名藥品，要求藥商以及經銷商必須要通報。

相隔1年，健保署重新跑前50名的使用量高、藥價高的藥品，此次新增38個品項，排名幅度大，目前第一名使用量高且價格最高的藥品為B肝口服抗病毒藥物「貝樂克膜衣錠0.5毫克」，健保價為1顆130元，提醒藥商、經銷商注意，業者若是沒有依照規定通報銷售量，將可依照違反藥事法開罰3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

藥品追蹤或追溯系統，也將含有麻黃素的藥品納入追蹤名單，陳可辛表示，麻黃素的藥品一直都有在做管制，就是擔心常見含有麻黃素成分的藥品，如感冒藥，會被不肖業者提煉成安毒，若是出貨量異常，也將提供政府一項警訊，提早防範。目前新制仍在預告期間，最快7月上路。

健保冠脂妥患者
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