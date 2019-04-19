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幫精神疾病去汙名 護理師現身說法

2019-04-19 23:49聯合報 記者魏翊庭／新北報導

新北市推精神疾病去汙名化，昨邀6年前罹患思覺失調症的精神科護理師曾玉如（後左六）...
新北市推精神疾病去汙名化，昨邀6年前罹患思覺失調症的精神科護理師曾玉如（後左六）現身說法。 記者魏翊庭／攝影
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要幫精神疾病去汙名化，新北市衛生局拍攝6年前在精神科服務時，罹患思覺失調症的護理師曾玉如，製成「洞裏洞外」6分多鐘短片，她為了讓社會大眾更了解精神疾病，昨天現身說法；衛生局長陳潤秋強調，精神病友就像糖尿病或洗腎病友，透過服藥、復健等，病情都能得到很好的控制。

新北市衛生局在影片指出，全球每100人就有1人患有思覺失調症，思覺失調症舊稱「精神分裂症」，台灣在2014年正名，患者可能有幻聽、幻覺、思想混亂或妄想等症狀，目前科學無法確知原因，透過穩定服藥、復健及社會的支持，患者有很高比例能展開新生活。

陳潤秋呼籲社會，了解進而包容精神疾病患者。她說，幻覺、幻聽以致喃喃自語或傻笑等脫序行為，容易讓人誤以為著魔，但其實這些病人就跟糖尿病、洗腎病友一樣，只要規律回診並按時吃藥、復健，病情都能得到很好的控制。

曾玉如6年前思覺失調病發時，有被害妄想、關係妄想的情形，像是會覺得病人來醫院是為了看自己笑話，因為護理背景，她很快意識到自己不對勁、生病了，趕緊去精神科就醫，曾分別住院3周、9個月及4個月。

她表示，目前病情轉趨穩定，但不代表都好了，還是會有情緒低落時，但每個月固定回診，有困擾就和醫師討論，醫師視狀況調配藥物，幫助病情穩定。她更要感謝親人朋友的陪伴，讓她不孤單，希望社會大眾以客觀角度認識精神科病人。

她表示，自己是護理師，不怕別人知道有精神疾病，但因為社會上的不理解，許多病友都不敢讓人知道或擅自停藥，這很容易讓病情復發、甚至更嚴重。目前曾玉如在自己復健的新北市康復之友協會擔任護理師，除了和思覺失調症這個疾病共處，也協助還在黑洞的精神康復者。

八里療養院長張介信指出，「社會越期待醫療可以完全治癒精神病友，那就越不現實」，因為精神病友除了醫療控制病情，「更需要社區民眾經由了解他們、包容他們，進而關懷他們」。尤其是病人家屬，面對的是每天的挑戰，也需要社區民眾的支持。影片可至YouTube搜尋「洞裏洞外」觀看。

復健思覺失調症
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