耳垂出現斜切皺紋摺痕 恐患心血管病

2019-04-19 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ／新竹報導



醫師認為耳垂出現如皺紋般的摺痕，可能潛藏心血管疾病的風險。 記者陳斯穎／攝影 分享 facebook 68歲葉姓老翁3月底因氣喘造成心臟衰竭，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，還有1名48歲的謝姓男子3月初也因心肌梗塞到醫院急診，醫師發現兩人的耳垂皺紋都非常明顯。

中醫大新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，葉姓老翁因氣喘造成心臟衰竭，經檢查顯示老翁有3條血管嚴重狹窄，一般人會認為血管狹窄會有胸痛、胸悶等類似心肌梗塞的症狀，但老翁的血管是逐漸狹窄，心臟會慢慢呈現肌肉氧氣供應不足、肌肉收縮無力，表現出心臟衰竭、下肢水腫及呼吸困難的症狀，是慢性的冠狀動脈疾病。

心導管室主任陳業鵬對老翁施以冠狀動脈氣球擴張術及血管支架置放手術，在3條冠狀動脈放上支架，老翁住院休養幾天後出院，恢復良好；謝姓男子因心肌梗塞急診，心臟血管科醫師楊晨佳施行緊急冠狀動脈氣球擴張術及血管支架置放，恢復良好。

這兩名病患的耳垂都出現斜切的皺紋摺痕，林圀宏指出，耳垂出現如皺紋般的摺痕，代表耳垂中富含彈性的膠原蛋白纖維缺血，缺血原因來自耳垂動脈萎縮、供血不足，膠原蛋白纖維會減少，導致耳垂缺乏彈性，會形成1條很深的對角耳垂皺紋，推測病人可能潛藏心血管疾病的風險。

林圀宏說，60歲以上出現耳垂皺紋，可能跟年紀有關，膠原蛋白纖維會減少，但是60歲以下的人如果出現耳垂皺紋要特別注意，應檢測是否有心血管疾病。

他提醒有耳垂橫紋的人易有心血管問題，但沒有耳垂橫紋不表示心、腦血管不會出問題，林圀宏建議，60歲以下男性，有三高病史又有菸癮，若走路會喘又胸悶，或有心血管疾病家族史，最好抽血檢測膽固醇，並接受運動心電圖檢查。