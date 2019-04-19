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全中運／霸澤昂‧依邦49公斤級挺舉95公斤 超越全國紀錄

2019-04-19 20:44聯合報 記者徐如宜╱即時報導

霸澤昂‧依邦（右二）勇奪舉重金牌。圖／大會提供
霸澤昂‧依邦（右二）勇奪舉重金牌。圖／大會提供
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108全中運在開幕前一天，舉重項目在高雄市鼓山高中舉行。屏東來義高中排灣新秀霸澤昂‧依邦在高女組49公斤級挺舉項目中，舉出95公斤佳績，「超越」全國紀錄也終於在個人的最後一屆全中運中舉下第一面全中運金牌。

因為舉重在去年底才從8量級改為10量級，按教育部規定，在3年內的成績都屬「全國創新紀錄」，而今年全中運也就不會有新的舉重大會紀錄出現。在高女組49公斤就出現佳績，屏東來義高中17歲排灣新秀霸澤昂‧依邦，去年在烏茲別克舉行的亞洲青年暨青少年舉重賽就有銀牌的表現。

霸澤昂‧依邦展現在這個量級的超強實力，抓舉第1次就舉70公斤成功，只可惜第2、3次試舉73、75公斤都沒有成功；但她接著在挺舉第2把就挑戰95公斤，結果第3次最後一次成功舉起，成功「超越」了方莞靈在107年世錦賽締造的抓舉全國紀錄94公斤。

霸澤昂‧依邦最終以總和165公斤奪下金牌，一掃她前兩次在全中運前開刀和三次抓舉失敗的零金遺憾。她說，這是最後一次參加全中運，終於可以拿到金牌還是開心的，但對成績還是不滿意，因為去年12月後都沒比賽，今天上場時感覺有點急躁，本來預設目標是要抓舉75公斤、挺舉100公斤。

霸澤昂‧依邦來自單親家庭，父親為了生活要四處打零工，霸澤昂‧依邦只能住在姑姑家，從小由阿嬤帶大。國中時期原本是田徑選手，但因為成績不佳改練舉重。姑姑一度擔心她練舉重會長不高，還跑去跟教練吵架並禁止她練習，但她還是找藉口出去練習。最後霸澤昂‧依邦在國三就拿下全中運銀牌，家人才慢慢同意她練舉重。

雖然家境清寒，但從小看著父親辛苦工作的背影，讓霸澤昂‧依邦很不捨。她表示，現在就是盡量靠自己，不再去跟爸爸要錢，希望在舉重場上有好的成績，雖然年紀還小，但還是要拚一下明年東京奧運的機會。

高雄全中運舉重地主鼓山高中，重點女將曾誼凡、黃郁涵，分別屈居高女組第45、49公斤銀牌。高男組61公斤級鼓山高中張修維，最後一舉成功舉出135公斤，最終僅以1公斤之差打敗屏東枋寮高中劉永富，為地主學校搶下舉重首金。

霸澤昂‧依邦在全中運高女49公斤級挺舉「超越」全國紀錄奪首金。圖／大會提供
霸澤昂‧依邦在全中運高女49公斤級挺舉「超越」全國紀錄奪首金。圖／大會提供
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霸澤昂‧依邦在全中運高女49公斤級挺舉「超越」全國紀錄奪首金。圖／大會提供
霸澤昂‧依邦在全中運高女49公斤級挺舉「超越」全國紀錄奪首金。圖／大會提供
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東京奧運教育部
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