志玲姐姐近期大心的Ralph Lauren推出愛地球環保系列 將清除1.7億個寶特瓶
林志玲擔綱品牌形象大使的Ralph Lauren，旗下Polo Ralph Lauren推出全新的Earth Polo環保系列，由回收寶特瓶和無水染色技術製成的Polo衫是主要單品，品牌更承諾至2025年，將因此自垃圾掩埋場和海洋當中清除1.7億個寶特瓶。
志玲姐姐身為Ralph Lauren品牌摯友，近期演繹了許多品牌服裝，提高能見度，日前穿上2019春季Wear-to-Work系列更展現她多變的氣質；為響應愛護大自然的潮流與社會回饋，Ralph Lauren以Polo Ralph Lauren的Earth Polo環保系列，形塑經典Polo衫，每件平均由12個回收寶特瓶製成，採用無水的創新染色技術，品牌首席創新長David Lauren更承諾至2025年，將致力於垃圾掩埋場和海洋中清除至少1.7億個寶特瓶，並將聚酯纖維替換成環保纖維。
Earth Polo與全球機構First Mile共同合作，和低受入社區創業家配合，蒐集可回收再利用的寶特瓶，透過獨特環保製程進行加工，轉化為高品質的紗線和布料。數十年來，經典Polo衫一直是品牌代表商品，也透過Polo衫的各式合作幫助籌集數百萬美元用於慈善和社會影響力，例如透過Pink Pony基金會資助乳癌研究與照護、籌集全球救災基金、支持LGBTQ團體等，因此全新的環保系列也從Earth Polo衫出發，男、女裝共4種顏色，即日起在全球指定店櫃和RalphLauren.com正式發售。
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