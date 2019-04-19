志玲姐姐近期大心的Ralph Lauren推出愛地球環保系列 將清除1.7億個寶特瓶

2019-04-19 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



林志玲擔綱品牌形象大使的Ralph Lauren，旗下Polo Ralph Lauren推出全新的Earth Polo環保系列，由回收寶特瓶和無水染色技術製成的Polo衫是主要單品，品牌更承諾至2025年，將因此自垃圾掩埋場和海洋當中清除1.7億個寶特瓶。

志玲姐姐身為Ralph Lauren品牌摯友，近期演繹了許多品牌服裝，提高能見度，日前穿上2019春季Wear-to-Work系列更展現她多變的氣質；為響應愛護大自然的潮流與社會回饋，Ralph Lauren以Polo Ralph Lauren的Earth Polo環保系列，形塑經典Polo衫，每件平均由12個回收寶特瓶製成，採用無水的創新染色技術，品牌首席創新長David Lauren更承諾至2025年，將致力於垃圾掩埋場和海洋中清除至少1.7億個寶特瓶，並將聚酯纖維替換成環保纖維。