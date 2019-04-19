天文迷注意 天琴座流星雨今年恐受月光影響

2019-04-19 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



每年4月中旬至月底出現的天琴座流星雨又來囉！據推算，今年極大期將發生在4月23日凌晨，預估每小時平均約有18顆流星。然而今年的天琴座流星雨極大期，恰逢滿月過後，所以觀賞時受到月光的干擾較大，觀賞到的流星數量恐不如以往。

台北市立天文館表示，雖然今年觀賞流星會受月光干擾，但根據以往經驗，天琴座流星雨出現火流星的比例相當高，這些火流星的亮度不遜於明亮的金星，因此流星迷們仍可選擇視野開闊的地點，朝著避開月光方向來觀賞。研究員李瑾指出，民眾都希望可以看見又多又亮的流星，但受月光影響，今年稍暗的流星就可能看不見，只有火流星才看得見，所以觀賞到的流星數量恐不如以往。

天文館指出，天琴座流星雨也是人類最早記錄的流星雨之一，《春秋左傳·莊公七年》中即有記載：「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。

李瑾表示，今年預測極大期是23日上午8點前後，但白天看不到流星，因此建議22日晚間10點左右就很適合開始觀賞，可看整夜。按往年觀測資料，天琴座流星雨極大期落在4月22日到4月24日，流星數量約在每小時14至23顆之間。因為都要到郊外無光害的地點去看，所以館內沒有特殊活動，李瑾建議，全台2000公尺以上沒有光害的高山都很適合觀賞，北部若天氣好，建議民眾可至陽明山，是較適合的觀星地點。

此外，今年的寶瓶座流星雨，極大期則是落在5月6日晚間9點過後。相較於天琴座流星雨受月光影響，寶瓶座流星雨觀賞條件好很多，只要選擇無光害、視野開闊的空曠郊區，用肉眼就能盡情觀賞流星雨。