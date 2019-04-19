被通知骨髓配對成功 她從日本飛回台灣救人

2019-04-19 19:05 中央社 嘉義縣19日電



在日本進修的李依純，大學期間已完成骨髓捐贈驗血建檔，去年底接獲家人轉達骨捐配對成功的消息，今年初特別飛回台灣，利用2週時間完成造血幹細胞捐贈，完成救人的心願。

家住嘉義縣太保市的李依純說，她從小與弟弟就被父親灌輸「存好心、多助人」的觀念，因此求學期間就有捐血習慣。大學一年級時，她在學校附近看到慈濟舉辦骨捐驗血建檔活動，就直接去驗血建檔。

李依純說，9年前她的大伯父因肝病需要換肝，正當全家族陷入愁雲慘霧之際，醫院通知有人器官捐贈，她的大伯父經肝臟移植手術後，恢復了健康，但至今仍不知救命恩人是誰，更無法向器捐者家屬道謝。

34歲的李依純表示，她大學畢業後，在北部從事旅遊業，3年前準備出國進修時，接到初步配對通知，有鑑於大伯父曾受器官捐贈而重生，加上她雙親全力支持，因此暫緩出國進修計畫。

不過，等了3個月之後，骨捐志工告訴她受髓者因故取消，她只好依原定計畫申請日本語言學校，前往東京進修。

李依純說：「因緣就是這麼不可思議！」去年底她在日本進修時，家人再度轉達配對成功的消息。為了圓滿骨捐救人的心願，她在慈濟骨髓幹細胞中心安排下，先在日本慈濟志工開設的診所進行身體檢查後，今年初特別飛回台灣，完成骨髓捐贈的心願。

全程陪伴的慈濟志工蔡惠媺表示，李依純原本預定要等到國定假日才返台，但想到「救人不能等」這句話，因此在日本完成健康檢測後，提前回台，並主動連繫慈濟志工，終於完成骨捐，精神令人敬佩。