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馬來西亞媽媽跨海求醫 變臉重生盼陪女兒長大

2019-04-19 16:52中央社 花蓮縣19日電

28歲馬來西亞媽媽「琳琳」，因腫瘤遮蓋半邊臉，自卑讓她不敢出門。在抱著「想陪伴女兒長大」的心願，求助花蓮慈濟醫院，經3個月前後7次手術切除，變臉成功，今天歡喜出院。

「琳琳」今天切下醫院為她準備的蛋糕，開心的說，「很感謝花蓮慈院的醫療團隊、我的家人、馬來西亞家鄉的愛心人士、慈濟志工，以及所有幫助過我的人，變了一張臉，我也獲得重生」。現在最想的事情就是趕快回家抱抱6歲的女兒。

一直照顧「琳琳」的媽媽說，現在看到女兒恢復的這麼好，話變多了還會笑，很感謝所有的醫療團隊。「琳琳」的妹妹感動的說，姊姊從來都不會喊痛，看到姊姊到醫院之前連走路都有問題，現在不只可以走路還能跑步，一切要不是醫療團隊，現在就看不到姊姊了。

「琳琳」5年前第一次發病，在當地醫院歷經4次的腫瘤切除手術與放射線治療後，沒想到隔年又再度復發，臉上的腫瘤如吹氣球般，越長越快、越長越大，後來大小不一的腫瘤遮蓋左半邊臉和額頭，其中有3顆腫瘤拳頭大，1顆垂在下巴外，還不時滲血。她因無法走路，且外觀改變自卑不敢出門。

當地醫生跟她說「不能治了」，若要手術摘除腫瘤就會影響左眼視力，讓「琳琳」對治療失去了信心。直到後來，她抱著「想陪伴女兒長大」的心願，才鼓起勇氣跨海來到花蓮慈濟醫院求醫。

「那時的我是看不到希望」來自馬來西亞的「琳琳」，5年來深受罕見惡性腫瘤「皮膚纖維肉瘤」所苦。2018年底跨海到台灣尋一線生機，在花蓮慈院經歷3個多月7次手術的治療，左臉外觀越來越平整自然。

慈濟醫院表示，「琳琳」去年12月24日到醫院，醫療團隊經過詳細的檢查，右鼻骨頭已經被腫瘤侵蝕，左側的巨大腫瘤已局部壞死，並有異味，必須立即切除，如再晚點治療將危及生命。

整形暨重建外科主任李俊達指出，為了移除腫瘤，將琳琳的額頭、左臉、鼻頭上方等部位皮瓣都切除，再使用左手臂皮瓣、左大腿、左側鼠蹊部、右大腿皮瓣、口腔黏膜，分別重建額頭、左臉頰、左眼結膜、右眼皮等部位。

第一次腫瘤移除及皮瓣重建手術經歷13小時，在5個團隊的接力下，順利移除近2公斤的腫瘤。接下來3個月經歷了7次大小手術，順利切除所有腫瘤，為琳琳一家人帶來新的人生。

腫瘤手術馬來西亞
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