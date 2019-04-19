「感到快樂助我抗癌」 周正一13年募836萬c.c.熱血

2019-04-19 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



台灣血液基金會台北捐血中心表揚捐血績優人士，其中一名「特殊貢獻獎」是78歲周正一，他42歲捐出第一袋血，持續至65歲退休，共捐了588次、14.7萬c.c.；退休後不改捐血熱忱，承辦捐血活動，共募得836萬c.c.熱血；活躍程度看不出他8年前發現罹患第四期淋巴癌。

周正一說，抗癌雖辛苦，但投入這些服務讓他感到很快樂，覺得有助抗癌，經常以自身經驗鼓勵癌友。

台北捐血中心今在新北市府多功能集會堂舉辦捐血績優表揚大會。周正一今天正裝出席表揚，他說，早年為了協助寡母、資助7個還在學的兄弟姐妹，從事遠洋船員20多年，42歲結束航海生涯靠港基隆，剛好看到捐血車，當時想，自己出生貧困卻能完成高中教育，是受社會所賜，心中滿是感恩之情，踏上捐血車。

周正一說，捐血後發現血液健康，對中年的他來說是很大的鼓舞，且自己的血可以幫助他人，是他一捐再捐的動力；不只自己捐，妻子周徐阿桂、兒女也都加入行列，他與太太都捐到65歲屆齡不能再捐。

不在再捐血後，他與妻子周徐阿桂一起承辦捐血活動，迄今辦了77場，募得33440袋，共是836萬c.c.。且不只捐血，他也投入器官捐贈宣導，迄今有236人簽署同意器捐。