翡翠專管總體工程決標 預定112年通水

2019-04-19 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市政府從105年起，開始規劃翡翠水庫取水專管計畫，盼可改善因颱風造成民生自來水混濁問題。圖為翡翠水庫的「鱷魚島」。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

攸關大台北供水的翡翠水庫取水專管計畫總體工程18日順利決標。台北自來水事業處今天表示，該工程7月將開工，預計民國112年6月竣工後通水，未來可確保大台北地區600萬人用水安全。

因應近年氣候變遷加劇與南勢溪原水濁度飆升的影響，台北自來水事業處規劃「翡翠原水管工程」，讓翡翠水庫北勢溪水源直送淨水場，解決南勢溪濁度飆高而無法出水的影響。這項計畫的起因，源自於104年蘇迪勒颱風襲台，翡翠水庫下方的南勢溪濁度超過1萬2000度，濁水流入直潭淨水廠，導致大台北地區自來水黃濁3天，引發民怨，因此北水處開始規劃這項工程，盼可改善因颱風造成民生自來水混濁問題。

北水處指出，翡翠專管主體工程是要穿越山脈的隧道工程，且因設置地點的地質變化差異大，工程風險高，導致廠商投標意願低，原本今年一月要決標，但當時流標一次，與潛在廠商詢問原因後，修正部分招標條件，工期從原訂42個月增加到48個月，昨天順利決標。

北水處說，翡翠專管的主體為穿越山脈隧道，直徑4.5公尺、長2.8公里，取水量達每天270萬噸，因位於水源區，且鄰近翡翠水庫，為改善傳統鑽炸缺點，採震動較小的機械鑽掘；總工程經費為新台幣20億元，其中4億元自償，16億元分別由中央及台北市政府各負擔一半。

翡翠專管通水後，可確保大台北地區600萬人用水安全，並提升石門水庫供水地區調度彈性，穩定桃園與新竹供水，供應新北市的水源比例將提高至57%。