影／颮線接近雲嘉南！注意瞬間大雨、雷擊、強陣風

2019-04-19 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



中央氣象局在下午2點11分發出即時天氣訊息提醒：「颮線接近，對流雲系發展旺盛，即將影響雲嘉南地區，將出現9至10級左右強陣風，並請注意瞬間大雨及雷擊。」台中目前也已經下起驟雨。

氣象局指出，受到華南雲雨區東移影響，今天各地天氣不穩定，西半部地區出現陣雨或雷雨機率高，局部地區易有短時強降雨現象，東半部也可能有局部短暫陣雨或雷雨，因可能受昨天強震影響，提醒民眾經過土石鬆軟或地質脆弱區域，要特別留意坍方或落石，而花蓮崇德山區已有山壁崩塌的災情，計畫前往當地的民眾請注意安全。

至於溫度，氣象局表示，氣溫大致和昨天類似，清晨與夜晚稍涼，各地低溫約21至24度，白天沒下雨時有些悶熱的感覺，各地高溫在29至32度左右。

「颮」是強陣風的意思，颮線(squall line)是由多個強烈對流的雷雨胞排列所組成一狹窄線狀的強對流天氣帶，生命期較一般雷雨胞長，通常可維持12到24小時，在水平空間上的分布約在200公里左右。

據過去觀測資料分析，颮線系統上常會出現雷電、暴雨、強風、冰雹、龍捲風等劇烈天氣現象，颮線通過後則會有明顯的冷空氣，使得氣溫突然下降，且風向也會有明顯改變。在台灣附近颮線，則大多發生在春季與梅雨季期間。