春遊補助啟動 雲林18到40歲入住北港再加碼補助一次

2019-04-19 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



交通部觀光局4月啟動「春遊專案」，雲林縣部分民眾只要週日至週四，入住有參加活動的合法旅館或民宿，每房每晚補助500元，雲林縣府為推動觀光，再加碼前300組住宿旅客可獲得價值425元的「雲林好玩卡」，18到40歲青年入住北港再加碼補助500元。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，縣府除中央有春遊補助外，前300組住宿旅客，贈送價值425元的「雲林好玩卡」，內容為台灣好行斗六古坑線一日期票券、蜜蜂故事館四季蜜釀花果DIY 1人份。

她表示，春遊補助方案分為「自由行」及「團體旅遊」補助，在「自由行」補助方案，4月起到6月底民眾週日至週四入住有參加活動的合法旅館或民宿，每房每晚補助500元（每一個身分證字號限使用1次），18歲至40歲者入住雲林北港鎮民宿還可再補助500元1次。

「團體旅遊」補助部分，今年5月1日起至6月底止，旅遊基本天數2天1夜以上，且行程安排放假日未超過一天，行程也要包含北港鎮景點、住宿雲林縣合法旅宿業與合法交通工具，每團人數得10位以上是台灣人，欲申請旅行業者必須出團前14天向縣府事先報名。

陳璧君說，除旅遊補助外，縣府特別在5、6月規劃系列活動，舉辦雲林旅遊大使徵選活動、幸福雲林攝影比賽及雲林懷舊音樂會。

詳細活動辦法，可查詢雲林文化旅遊網；合法旅宿可查詢「台灣旅宿網」。