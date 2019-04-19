高雄天空黑白分明 氣象站：3小時內會狂風暴雨

2019-04-19 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市區今天下午3點天空出現雲層黑白分明的現象，讓民眾看得稱奇。據高雄氣象站主任陳文信表示，是颮線影響，高雄在3小時內，會出現狂風暴雨，請民眾小心防範。