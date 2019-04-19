颮線接近台灣西部海岸 網友全紀錄

2019-04-19 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



中央氣象局表示，受到華南雲雨區東移影響，今天各地天氣不穩定，西半部地區出現陣雨或雷雨機率高，局部地區易有短時強降雨現象，有網友今天下午2點多時發現西部海岸烏雲一片，有山雨欲來的情形，用手機錄下全程，「多麼黑的天氣！」颮線來勢洶洶，夾帶著狂風，隨後夾雜雷電和暴雨。