倡議去汙名化 醫師：精神病人可居家治療

2019-04-19 14:57 中央社 新北19日電



八里療養院表示，精神病人若不願就醫可以居家治療，除藥物副作用影響生活，鄰居及家人不理解及排擠，面對情緒及生活壓力，精神疾病患者可能因停止服藥導致病情不穩甚至復發。

住在新北市土城區的林姓民眾，曾在亞東醫院就醫，經年在深夜、凌晨或清晨，於社區叫囂，或大聲唱歌、怒斥咒罵，妨害安寧與影響作息，引起鄰居極度困擾，家人希望他就醫，但病患拒絕。

八里療養院院長張介信今天接受中央社訪問表示，協助新北市精神疾病病人居家治療，已累積充足的照護經驗，同時更承接新北區精神醫療網，以核心醫院角色輔導新北市及基隆市精神照護體系。

張介信說，有些精神疾病患者有高智商、是藝術家、也有工作能力。精神病友除醫療控制病情，更需要社區民眾瞭解、包容、關懷，這些都是康復的元素。

尤其，病人家屬面對的是每天的挑戰，也需要社區民眾的支持。張介信說，外界的汙名化與圍牆障礙，政府的醫療資源分配不均，讓康復之路更困難，希望社會敞開心胸接納患者走近他們的世界。

八里療養院社區精神科主任黃正誼表示，許多沒有病識感或不願就醫的精神病人，家屬疲於照顧，醫療資源也無法適時介入。

他說，社區精神醫療是精神病人復健過程中，極重要的一環，病人回到社區後，除遵從醫囑穩定回診服藥外，也需要家人的同理支持，透過陪伴及鼓勵，才能讓病情得以穩定。

黃正誼說，若病人仍不願就醫時，民眾可尋求醫院精神科協助「居家治療」，由醫療人員直接前往家中進行醫療服務，透過醫師、居家護理師及關懷員等的協助，提供衛教藥物、增強病識感及社交技巧、協助接受治療及轉介復健場所，也協助病人緊急就醫。

八里療養院職能治療科主任張自強表示，精神疾病被證實是腦部的疾病，非外界誤以為遺傳因素為主，或只發生在「特定的家庭」。因工作壓力可能導致憂鬱症；因部分失智症或腦部外傷等病變、有藥酒癮成癮或物質濫用，也可能導致精神疾病。

原在精神科病房擔任護理師的曾玉如，今天在記者會現身說法，6年前她罹患思覺失調症，被害妄想和關係妄想。經驗讓她意識到自己不對勁、生病了，趕緊去精神科急診。

治療3次，病情穩定後成為醫院工作坊的護理師，照顧思覺失調的病人。她說，曾經跌進黑洞，現在換她來關心還在黑洞裡的精神康復者。

新北市康復之友協會理事長黃莉玲表示，精神疾病若能及早就醫治療，患者便能有機會重拾社會化的功能和職業能力，如常人一般的生活。家屬獨自奮戰則是相對辛苦，協會可提供完整的精神衛教及照護知能，及後續的家屬喘息的機會。