防感冒藥煉毒 含麻黃素藥品流向最快7月納管

2019-04-19 14:46 中央社 台北19日電



過去曾有不肖分子將含麻黃素成分感冒藥、過敏藥煉製成安非他命，謀取暴利。食藥署今天宣布，未來含麻黃素、假麻黃素的藥品流向將全數納管，新制最快7月上路。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「藥事法第六條之一應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，宣布調整藥品追蹤追溯管理清單，並將含麻黃素、假麻黃素製劑一併納入。

食藥署藥品組簡任技正陳可欣受訪時表示，為防偽藥事件重演，食藥署近年推動藥品追蹤追溯系統，將民眾用量大、金額較高的藥品納管，藥品許可證持有藥商、從事這類製劑批發業務的販賣業藥商，每月10日前須向食藥署申報上月藥品流向、販售量等資料。

陳可欣說，食藥署主要根據健保藥品用量調整名單，刪除原有的38品項，另新增50項藥品品項。她解釋，列入追溯追蹤名單的藥品適應症以高血壓、高血脂、高血糖藥物為主，每一年會根據醫院採購、醫師開藥不同，用量也有所變動。

此外，這次也首度將含假麻黃素、麻黃素的製劑納入名單當中，陳可欣表示，藥局販售的部分感冒藥、過敏藥都含有麻黃素及假麻黃素成分，多年來時常傳出有不肖分子以感冒藥煉毒，謀取暴利。

為防類似事件發生，食藥署102年即啟動專案，若民眾到藥局購買非管制藥品的麻黃素製劑，最多只能購買7天用量。

陳可欣指出，由於麻黃素製劑煉毒往往需要大量藥品，因此這次也將含假麻黃素、麻黃素製劑列入名單，要求藥廠按月提報藥品出貨量及流向，若出貨量突然暴增，可能就是異常警訊。

陳可欣說，新制即日起展開60天預告期，蒐集各界意見，最快7月上路實施。