捐血後手臂瘀血怎麼辦? 冰敷、熱敷順序很重要

2019-04-19 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



捲起衣袖捐熱血，回家後卻發現手臂瘀血，是很多「熱血」民眾的經驗，遇到皮下瘀血應該如何處理？血液基金會建議，捐完血後發現扎針手臂有瘀血，應於24小時內冰敷，48小時後才可熱敷。大約二周左右瘀血才會逐漸消失，顏色由青紫色漸漸變淡，至淡黃色時就痊癒。

皮下瘀血是指抽血針穿過靜脈，造成皮膚下血腫塊或血液由血管滲出，皮膚呈現青紫色變化。捐血後手臂扎針部位發生瘀血原因大概有四種，首先，可能是因為下針角度或深度有偏差，導致血管受傷。其次，是捐血後扎針部位加壓不夠，止血不完全，血液流出血管外皮下組織。另外，也可能是單純因為捐血人血管壁太脆弱，或捐完血後2小時內手臂出力或提重物導致。

中山醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳欣湄進一步解釋，一開始發現瘀血，因為血管還在滲血，應該先冰敷使局部血管收縮，讓傷口不再滲血，減少組織腫脹；發現瘀血兩天後，傷處不再滲出液體，就必須熱敷促進非傷口處的血液循環，促進代謝殘餘血塊。

當血管壁因扎針或受傷時，血小板會馬上到傷口，產生一些複雜的變化後塞住傷口，然後再慢慢修補受傷的血管壁，血管收縮使血流變慢減少出血，同時血小板動員至受傷部位。當血小板附著於血管壁並凝集成塊，以達初步止血作用。血液進行複雜的凝固作用，產生纖維素將血球包圍起來，達到凝血的目的。

捐完血，當針頭拔出後，直接加壓針孔處是最有效的止血方法，可以避免瘀血發生，當天盡量讓扎針手臂休息，不要提重物，不要出力太大。另外，如果發生瘀血，應將抽血針頭拔除，並在出血處以無菌紗布加壓7至10分鐘、再冰敷5分鐘，即可減輕瘀血現象。