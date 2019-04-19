發展低碳旅遊 斥3.79億規劃石門水庫跨域亮點計畫

2019-04-19 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為創造石門水庫新觀光品牌，交通部觀光局核定桃園市觀光旅遊局爭取亮點計畫3.79億經費，由桃市府和北區水資源局共同推動「石門水庫跨域亮點計畫」，未來將從溪洲旅遊服務區為起點，串聯起石門水庫園區內景點，以特色遊程、運動菜單，結合石門水庫運動智慧APP，讓民眾依據菜單，開啟一趟健康石門水庫之旅。

桃園市長鄭文燦今天上午出席合作契約簽署儀式，見證市府觀旅局和北水局簽訂合作契約，契約主要針對遊客管理、場域經營進行分工，未來石門水庫遊客服務將由觀旅局來提供，北水局將可更專注於治水本業，主責專業水資源管理，雙方合作契約簽訂同時，觀旅局同步辦理招商，盼引進優質民間企業，多元經營創意讓水庫更好玩。

「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，共計10項子計畫，工程共6件，軟體（包含招商、行銷）為4件，目前已完成「大漢溪左岸自行車道」、「運動休憩站點」、「南苑生態公園夜間環境」以及「薑母島登島環境」等4件工程。「溪洲觀光服務中心與低碳轉運站」和「十一份觀光文化園區」極趕辦中，溪洲觀光服務中心與低碳轉運站將於今年8月完工，十一份觀光文化園區則於6月底竣工。

為利工程竣工後，可儘速對外提供多元的遊客服務，「石門水庫與溪洲旅遊服務區」以及「十一份觀光文化園區」分別辦理招商，石門水庫與溪洲服務區招商一案，預計今年中對外進行公告，十一份招商案目前已公告招商，兩案目標明年1月對外營運。