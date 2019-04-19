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高屏香蕉保險上路 陳吉仲：農業保險將立專法

2019-04-19 13:51聯合報 記者江國豪╱即時報導

農委會力推農業保險，繼先前13個品項後，今日再添富邦產險的「香蕉植株農作物保險」，以保障高屏地區蕉農，其中，屏東香蕉種植面積共3954公頃，為全臺第1大產區，若投保後有發生農損，將以空拍機進行勘損，且為鼓勵農民投保，除農委會補助1/2保金，屏東縣府也補助1/4，而高雄市目前並無提供保金補助。

凡蕉農田地無兼種其他作物，香蕉植株高達100公分以上即可投保，未來只要氣象局發布陸上颱風警保，測得每秒風速17.2公尺，經空拍機勘損，無收穫面積比例超過20%，即可獲得理賠。投保截止日期為5月31日，目前共16份保單投保，面積96公頃。

農委會主委陳吉仲表示，農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險，以及農民退休制度等，已讓農民福利體系更加完整。然而從農損數據觀察，2000年前因天然災害平均農損50億，2000年到2010年十年間平均損失提升至100億，如今平均農損為150億，農作物受氣候變遷影響，農業災損失只增不減。

陳吉仲認為，農業天然災害現金救助辦法，只補助作物損失2到3成，未來極端氣候對農作物造成的傷害會更多。目前農業保險投保農民共1萬2千多人，作物面積達2萬公頃，投保金額超過26億，增加香蕉後共開辦14品項的農業保險。

陳吉仲也表示，現今農業保險按農發條例由農委會試辦，然而沒有專法，就無法大規模執行，畢竟農業保險需要專業組織，建立保險資料庫、勘災標準程序等，也需要完整的財團法和基金，近期行政版本農業產業保險法將送立院審查。

屏東縣長潘孟安則表示，除了農委會補助保金1/2，屏東縣政府更加碼補助蕉農1/4，蕉農僅需負擔1/4，另外，認為政院版的農業產業保險法立法，應像農民職業災害保險快速三讀通過，解決農業保險作業曠日廢時的弊病。

農委會力推農業保險，繼先前13個品項後，今日再添富邦產險的「香蕉植株農作物保險」...
農委會力推農業保險，繼先前13個品項後，今日再添富邦產險的「香蕉植株農作物保險」，若投保後有發生農損，將以空拍機進行勘損，且為鼓勵農民投保，除農委會補助1/2保金，屏東縣府也補助1/4。記者江國豪／攝影
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農委會力推農業保險，繼先前13個品項後，今日再添富邦產險的「香蕉植株農作物保險」...
農委會力推農業保險，繼先前13個品項後，今日再添富邦產險的「香蕉植株農作物保險」，若投保後有發生農損，將以空拍機進行勘損，且為鼓勵農民投保，除農委會補助1/2保金，屏東縣府也補助1/4。記者江國豪／攝影
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