影／「幼童專用車」安全不足 專家籲修法改進

2019-04-19 13:10 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



根據靖娟基金會統計近10年幼童專用車的交通事故，共造成百名以上幼童輕重傷，甚至有一名幼童不幸喪生，而這些發生事故的幼童專用車大多由國產客貨兩用車改裝而成，安全性顯然不足。