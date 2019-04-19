科技部開直播教你用數學算…行天宮重擲出聖筊機率67%

2019-04-19 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘為參選總統擲筊問神，科技部長陳良基與「數感實驗室」創辦人、台灣師範大學電機工程系助理教授賴以威，昨晚出席科技部Facebook粉絲專頁直播節目「科技部／不可思議」，就討論了廟裡擲筊、抽籤背後的數學問題。

賴以威說，擲筊是數學中的機率問題。一正一反的「聖筊」出現機率為二分之一，「陰筊」和「笑筊」出現的機率各為四分之一。但賴以威參照行天宮官方資料，「笑筊」表示信眾陳述不清，得以重新擲筊向神明請示一次。計算後發現，重擲出現聖筊的機率則會提升為67％。

賴以威分析，第一次擲出聖筊的機率是二分之一；第一次擲出笑筊、進入第二輪的機率是四分之一。因此，「第二輪擲出聖筊」的機率便為兩者相乘，答案是八分之一。

如果第三輪、第四輪繼續擲出笑筊，依此類推下去，將得到一組「無窮等比級數」：首項a0是1／2，公比r是1／4。帶入無窮等比級數和公式：無窮等比級數和＝首項／（1－公比）。由此推算，在行天宮擲出聖筊的機率是67％。

除了擲筊，賴以威還曾統計廟宇上、中、下籤詩的占比，發現「上籤」比中、下籤多，意指抽到好籤的機率本來就比較高。

針對星座問題，2015年一項統計指出，全球187國的總統以天蠍座最大宗，但2018年又有統計指出，天蠍座是最容易受騙的星座。所以總統是容易受騙的人嗎？賴以威查了人口資料，發現天蠍座的人口本來就比較多，以致成為許多統計的前幾名。

賴以威表示，台灣學生數學程度優，在國際上名列前茅，但普遍對數學沒興趣和沒自信。他說，這可能是因為數學是最抽象的科目，學生很難想像數學的具體應用。該直播節目主持人廖英凱補充，數學是入學考試科目，也是造成不少學生討厭數學的原因。