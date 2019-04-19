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立委稱若有海飄豬到金門 可不禁止其他熟豬輸台 防檢局指提議尚未定案

2019-04-19 13:01聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

金門選出的立委陳玉珍在臉書貼文說已與農委會達成共識，未來發現海飄的非洲豬瘟死豬也不再限制鹹燒餅丶廣東粥丶肉鬆貢糖等烹調煮熟的豬肉製品輸台，臉書湧入逾千留言，憂心金門成為非洲豬瘟爆發的破口。農委會防檢局今天上午發新聞稿說，金門縣政府提出是否進一步放寬豬肉產品管制品項，因涉及到多項品項與作法，仍需進一步討論，因此尚未定案。

陳玉珍昨在臉書發文說，金門離大陸近，如果有海漂豬，老是限制再解除，開開關關對產業發展及民眾寄食品往台灣造成不便，17日召集農委會開會，達成共識為以後即使有海漂豬，燒餅、廣東粥、貢糖等經過高溫加工的肉類製品也不再限制銷台。以維護金門產業發展、降低鄉親的不便。

這則發文惹來網友怒批立委沒有防疫概念，指那麼多人在認真防疫、不要功虧一簣，要政府不要輕易鬆綁禍害台灣。有人批評，「你只為了『方便』，不顧大局？嚴重抗議這種短視近利的思考與做法。」

陳玉珍在貼文一併回覆說 ，金門沒有非洲豬瘟， 所以請眾多網友們不要再以訛傳訛，把金門高溫製作的燒餅丶廣東粥丶貢糖說的好像是有傳染性一樣，這樣子對金門的產業影響會太大，金門人從前為台灣守前線，現在需要公平的待遇。

防檢局今天表示，17日立法院陳玉珍委員辦公室邀集金門縣政府及防檢局代表，針對金門縣海漂豬隻檢出非洲豬瘟陽性案例之後續處置措施，進行意見交流。

會中金門縣政府代表提到公告金門縣豬肉產品輸台管制期間，目前僅由金門縣政府提出並經防檢局查核通過之肉品加工廠生產之豬肉產品（均經高溫蒸煮）得以輸台，是否可研議再放寬豬肉產品的品項，因涉及到做法及範圍，仍需進一步評估，因此，尚屬討論階段，並未定案。

防檢局補充，各項防疫工作除需持續秉持科學精神進行規劃與推動，亦需充分與利害關係人進行溝通，防檢局感謝陳玉珍召開會議讓該局與金門縣政府進行意見交流，亦藉此精進各項防疫作為，確保整體產業安全。

金門選出的立委陳玉珍在臉書貼文說已與農委會達成共識，未來發現海飄的非洲豬瘟死豬也...
金門選出的立委陳玉珍在臉書貼文說已與農委會達成共識，未來發現海飄的非洲豬瘟死豬也不再限制鹹燒餅丶廣東粥丶肉鬆貢糖等烹調煮熟的豬肉製品輸台。圖／取自立委陳玉珍臉書
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金門非洲豬瘟陳玉珍
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