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精神科護理師患妄想 她吃藥好轉繼續幫助人

2019-04-19 12:40聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

精神疾病去汙名，新北市衛生局搭上台劇「我們與惡的距離」，推「我們與善的距離」。在精神科病房服務的護理師曾玉如，6年前罹患思覺失調症，為了讓大家更了解精神疾病，她站出來分享自身經驗；新北市衛生局長陳潤秋表示，精神病友就像糖尿病或洗腎病友等，只要規律回診並按時吃藥、復健，病情都能得到很好的控制。

曾玉如6年前思覺失調病發時，有被害妄想、關係妄想的情形，因為護理經驗，讓她意識到自己不對勁、生病了，趕緊去精神科就醫。

她表示，自己雖然還是常有情緒低落時，但每個月固定回診精神科，有困擾就和醫師討論，醫師會看狀況調配藥物，幫助病情穩定，更要感謝家人朋友的陪伴，讓她不孤單，希望社會大眾以客觀角度認識精神科病人，接受治療就有機會好轉。

曾玉如接受治療，在新北市康復之友協會復健，後來留在工作坊擔任護理師，除了和思覺失調症這個疾病共處，也協助還在黑洞的精神康復者。

新北市衛生局為此拍了一部「洞裏洞外」短片，指出全球每100人就有一人患有思覺失調症，思覺失調症舊稱「精神分裂症」，台灣在2014年正名，患者可能有幻聽、幻覺、思想混亂、妄想等症狀，目前科學無法確知原因，透過穩定服藥、復健，及社會的支持，患者有很高比例能展開新生活。

陳潤秋呼籲，社會了解進而包容精神疾病患者。她說，思覺失調會有幻覺、幻聽以致喃喃自語或傻笑等脫序的行為，容易讓人誤以為著魔。其實，這些病人就跟糖尿病、洗腎病友一樣，只要規律回診並按時吃藥、復健，病情都能得到很好的控制。

八里療養院長張介信指出，「社會越期待醫療可以完全治癒精神病友，那就越不現實」。因為精神病友除了醫療控制病情，「更需要社區民眾經由了解他們、包容他們，更進而關懷他們」。尤其是病人家屬，面對的是每天的挑戰，也需要社區民眾的支持。

新北市康復之友協會理事長黃莉玲指出，很多人從小看過「瘋子」，卻很少人知道那是大腦功能失調的疾病。在家裡猶如不可觸碰的禁忌、社會則因無知而產生偏見與誤解，患者抗拒就醫，只好隱藏在社會陰暗的角落，導致病情惡化到不可收拾的地步。

陳潤秋說，精神病友不容易有「病識感」，也就是沒有意識到自己生病了，因此反而更需要社區居民的協助關懷並包容。

新北市衛生局表示，精神疾病是多病因性的，與病人的成長過程和生活環境有關。除了規律藥物治療、適度控制壓力，還需要社會環境的支持與包容。衛生局自製「洞裏洞外」影片，可至網站進一步了解。

衛生局自製「洞裏洞外」影片。圖／截取自洞裏洞外
衛生局自製「洞裏洞外」影片。圖／截取自洞裏洞外
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