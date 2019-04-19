不要只記得要媽祖託夢了！別忘今天是大道公生日

2019-04-19 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



三月瘋媽祖，各媽祖廟為恭祝媽祖生日進入進香、遶境熱潮，而大甲鎮瀾宮、白沙屯媽祖進香更是虔誠信眾所熱情追逐，尤其鴻海董事長郭台銘稱被媽祖託夢出來選總統，更將媽祖熱推向最高點，而許多人卻不知道今天是保生大帝「大道公」誕辰，據民間傳說，媽祖與大道公曾是情侶，卻因媽祖未履行婚約失和，雙方都會在誕辰鬥法。

農曆3月23日是媽祖誕辰，很多信眾都會感受到媽祖遶境進香期間，常會下雨，今年也是時有陣雨，而今天是農曆3月15日是保生大帝「大道公」誕辰，恰巧凌晨起也是風雨交加，正應了「媽祖與大道公鬥法」的神話故事。

民間傳說大道公與媽祖原本訂有婚約，但當大道公迎娶途中，媽祖見母羊生產的痛苦，隨即退婚，大道公心有不甘，每當農曆3月23日媽祖誕辰遶境時，就施法降雨要淋掉媽祖臉上的脂粉，媽祖也不甘示弱，每逢大道公舊曆3月15日出巡時，即施法颳風吹落大道公頭上的帽子，互相鬥法，就成了「大道公風，媽祖婆雨」俗諺的由來。

巧合的是，彰化市永樂街供奉有保生大帝縣定古蹟慶安宮 ，與主祀媽祖俗稱內媽祖的天后宮 ，只隔著民生路，相距不到100公尺，卻各擁有信眾，拜媽祖也拜天后宮 。

每年大甲鎮瀾宮媽祖進香回鑾，都會駐駕彰化天后宮 ，並在當晚子夜起駕，沿途萬人空巷，讓彰化成了不夜城，而媽祖廟出天后宮 ，沿著永樂街前行都會經過慶安宮 ，廟方雖然會給予禮遇，但也難免會有慶安宮周邊角頭集聚爭抬媽祖鑾轎，甚至發生衝突，也為媽祖與大道公這樁神話故事，多了連結的想像。

彰化慶安宮創建於清嘉慶32年（1818年），又稱作大道公廟，為縣定古蹟。主祀的保生大帝名叫吳本，由於精通醫術救人無數，被奉為醫神。