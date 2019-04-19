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陳昭姿籲研議 高價癌症新藥患者部分負擔

2019-04-19 12:25聯合報 記者李樹人╱即時報導

健保給付免疫療法，開啟不少癌友一線「生」機。健保署藥物共用擬訂會議主席陳昭姿說，健保署應慎重研議高價癌症新藥部分負擔一案，由患者自付一至兩成藥費，讓有限經費獲得更有效的運用，也讓更多癌友有機會接受免疫療法。

陳昭姿說，針對高價癌症新藥部分負擔一案，共擬會議去年12月及今年1、2月連續三次做出決議，要求健保署對此必須做出研議或是討論修法，但健保署迄今毫無回應。

據指出，在共擬會議上，雇主代表、被保險人代表也贊成這項決議。陳昭姿說，健保署應該尊重且執行共擬會議的決議，不要理會政策是否影響明年大選選票。

陳昭姿表示，今年免疫療法經費8億元，共有八大癌症、11個適應症適用，預計收治800名癌友。與標靶等其他癌症用藥相較，預算其實不多，一定不敷使用。臨床顯示，免疫療法反應率約兩成多，且部分患者可能達到治癒效果，希望健保署明年繼續編列預算，甚至擴大經費，嘉惠更多晚期癌友。

對此，健保署組長戴雪詠說，已經著手建立登錄系統及不良反應通報機制，進行臨床療效及安全評估，經過整體評估後，如果免疫療法確實有效延長癌友存活期、縮小腫瘤，明年就會爭取更多的預算。

據統計，符合目前給付標準的晚期癌友約2600人，今年經費8億元，扣除治療無效、中途不幸死亡的個案，預定約有1000人可接受治療。

陳昭姿說，免疫療法第一年上路的經驗很重要，用藥癌友必須定期回診，滿三個月時檢測療效，有些患者因腫瘤沒縮小或持續惡化被刷下來，預計實際用藥人數應該超過千人。健保署應了解用藥狀況，逐一檢視藥物適應症、癌友反應率等，如果治療效果不錯，一年後藥廠議價空間更大，明年就應編列更多經費，並適度放寬治療適應症。

台癌基金會副執行長蔡麗娟指出，健保給付免疫療法，對癌友是一大德政，但上路迄今，不少病友反映相關規定過嚴，申請案被退回，希望政府至少編足16億元，逐步放寬給付標準，讓更多癌友有活下去的機會。

免疫療法轉機，PD-1抑制劑可與T細胞的PD-1蛋白結合，加上PD-L1抑制劑與...
免疫療法轉機，PD-1抑制劑可與T細胞的PD-1蛋白結合，加上PD-L1抑制劑與癌細胞的PD-L1蛋白結合，使原本被癌細胞綁架的T細胞重獲自由，又可以拿起武器重新識別癌細胞並攻擊。圖／張金堅提供
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