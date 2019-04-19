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醫師：標準太嚴苛 癌友硬多做一次栓塞搶給付

2019-04-19 12:23聯合報 記者李樹人╱即時報導

健保署給付八大癌症免疫療法。 圖／聯合報系資料照片
健保署給付八大癌症免疫療法。 圖／聯合報系資料照片
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儘管健保署今年擠出8億元預算給付晚期癌友免疫療法，但第一線醫師仍有些抱怨。林口長庚醫院血液腫瘤科一般級主治醫師侯明模就說，給付標準過於嚴苛，不符合癌友現實需求，美意大打折扣。

侯明模以肝癌為例，給付標準為已經轉移、栓塞三次、心肺肝腎功能正常，要三項要件同時符合才可以。但試想患者已是晚期肝癌，還要求患者的心肺功能正常，如果只栓塞兩次還不行，必須趕緊多做一次才能申請，這跟其他癌別只要是腫瘤移轉的患者，就可接受免疫治療，條件相差太多。

「無法理解擬定這些規則的醫師心裡在想些什麼」侯明模說，健保署3月中旬公布相關辦法，就趕在4月1日上路，實在過於倉促；加上規則嚴苛，僅有少數病友剛剛好符合用藥條件。

侯明模說，明知規則不合理，但為了讓患者有機會試試，還是會幫忙申請。就有轉移病人只做了兩次栓塞，但為了搶拿申請門票，趕緊安排再做另一次栓塞，這一點意義都沒有。

此外，長庚癌症中心最近就有癌友因少了心肺功能報告被退件，侯明模說，如果癌友真的很喘，應該沒有醫師敢在這個時候使用免疫療法，「誰會拿病人生命開玩笑？」更令人無言的是，依照規則，使用免疫療法的癌友必須定期回診，醫師每三個月需擬定評估報告，腫瘤縮小才能繼續用藥，如果病情穩定，就不能繼續給付，「但穩定不就代表治療有效嗎？」

侯明模說，他了解健保經費有限，所以必須設置層層關卡。不過，免疫療法給付八大癌症、11個適應症，一整年經費才8億元，實在少得可以。臨床上，好幾個標靶藥物用在單一癌症上，一年藥費就不只8億元。

侯明模指出，許多標靶藥物每個月藥費也是一、二十萬元，但給付規定就沒有這麼嚴苛，建議健保署明年度免疫療法預算能夠編列更多一些，並放寬病友用藥標準，不要讓癌友空歡喜一場。

醫師患者健保
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